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Feid le agradeció a Karol G en premios por su colaboración en 'Verano Rosa' - CaracolTV

El cantante paisa Feid se refirió a su exnovia Karol G luego de que 'La Bichota' confirmara en el podcast 'Call her daddy' que se encuentra soltera. Recibieron premio por 'Verano Rosa'.

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Feid mandó mensaje a Karol G por premio para 'Verano Rosa' tras confirmarse su ruptura

El cantante paisa se refirió a su exnovia luego de que 'La Bichota' confirmara en el podcast 'Call her daddy' que se encuentra soltera. Este fue el mensaje que le envió.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de may, 2026
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Feid le agradeció públicamente a Karol G por su colaboración en 'Verano rosa'.