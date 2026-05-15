Feid mandó mensaje a Karol G por premio para 'Verano Rosa' tras confirmarse su ruptura

El cantante paisa emocionó a sus seguidores al recibir reconocimiento en Colombia por su canción 'Verano Rosa' junto a Karol G, su exnovia. Este tema hace parte del álbum 'Tropicoqueta' con el que 'La Bichota' ha sorprendido en eventos internacionales, entre ellos Coachella 2026 que se llevó a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California.

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Al escuchar que había recibido el galardón por Mejor Colaboración, el intérprete de temas como 'Luna', 'Yandel 150' y 'Feliz cumpleaños Ferxxo' se subió al escenario en compañía de parte de su equipo y le agradeció públicamente a su expareja por el trabajo realizado: "Buenas noches mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Karol y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y de este proyecto tan chimba, mor", dijo.

Es necesario mencionar que antes de su show en Coachella, en el que marcaría historia al convertirse en la primera cantante latinoamericana en ser headliner, la paisa concedió una entrevista para el podcast 'Call her daddy' en donde se refirió a su situación sentimental, argumentando que se encontraba soltera. Además, señaló que estar sin novio se ha convertido en una de sus etapas favoritas, pues ha tenido la oportunidad de concentrarse en sus proyectos y ha logrado transformar su vida y desarrollarse en el ámbito personal y profesional.





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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos lo han felicitado por un logro más que suma a su carrera, otros recuerdan la relación de ambos intérpretes: "Mi corazón 💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭", "Lo que amo a este hombre 🥰🥰🥰💚💚💚💚", "Feid es un caballero", "Ese premio solo fue por averiguar el chisme y querían saber que decía él", "Me pregunto si hablarán y se pondrán de acuerdo como: '¿en este voy yo o lo recibes tú?'. 😫🥹 Ay, no, qué les costaba formar una familia", son algunos de los mensajes que se destacan en la red social.

Carolina Giraldo, por su parte, se encuentra preparando su nueva gira internacional 'Viajando por el mundo: Torpitour' con la que también pretende llegar a Colombia y reconectar con sus raíces latinas.

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