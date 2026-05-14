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Yailin La Más Viral se negó a responder pregunta de Karol G, ex de Anuel AA - CaracolTV

La cantante dominicana Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, fue confirmada hace poco para ser parte de Planeta Alofoke. Allí le preguntaron sobre la artista paisa Karol G.

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VIDEO de Yailin La Más Viral, incómoda por pregunta que le hicieron sobre Karol G

La cantante dominicana fue confirmada hace poco para ser parte de Planeta Alofoke, reality en el que ha dado a conoce detalles de su vida artística y personal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de may, 2026
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Por qué se incomodó Yailin La Más Viral sobre pregunta que le hicieron de Karol G.