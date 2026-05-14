VIDEO de Yailin La Más Viral, incómoda por pregunta que le hicieron sobre Karol G

La intérprete de temas como 'Siempre la más', 'Bing bong', 'Chivirika' y 'Todos mienten' aceptó participar en el reality conocido como Planeta Alofoke que se lleva a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. Durante su paso por el programa no solo ha hablado de su trayectoria en la industria musical, sino que también se ha pronunciado acerca de su hija, su familia y ha revelado más detalles de su vida personal.

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La artista se reunió a hablar con tres de sus compañeros antes de irse a dormir; por lo que uno de ellos aprovechó para indagar sobre cómo es la relación que tiene con Karol G después de haber protagonizado una polémica en redes sociales por la forma en que 'La Bichota' terminó su romance con Anuel AA.



"Una preguntica. Si a ti te proponen hacer un dúo con Karol G, ¿tú lo haces? (...) y por qué (...) Ella es artista, las cosas no se mezclan", la interrogó su amigo.

Luego de un silencio prolongado, la artista explicó que ese no era el momento ideal para hablar del tema, añadiendo que ya había respondido preguntas relacionadas con sus proyectos artísticos. A esto se le suma que otra de las participantes que estaban presentes tomó la situación con buen sentido del humor y empezó a cantar 'TQG', el exitoso tema musical en el que la paisa colaboró con Shakira y se referían a un exnovio que interactuaba con el contenido que ambas publicaban en la historia.





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"Pero estamos hablando de cosas de la vida, eso es de trabajo (...) No, pues ya me voy a ir a acostar. Ahorita era que estábamos hablando de artistas, de música. ¿Tú no estabas? (...) No, no, no, a mí no me hagan preguntas de esas", le respondió.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Estoy seguro que sería un éxito esa canción ♥️", "No importa, Karol nunca va a mirar para ese lado", "Lastimosamente Karol G no lo haría", "Lo mejor de esto es que Karol G no tiene ni tiempo ni espacio para ver esto 😅😅😅😅😅😅", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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Es necesario mencionar que anteriormente, Yailín había expuesto que sí estaba abierta a colaborar; sin embargo, ahora preferiría mantenerse hermética sobre el tema.