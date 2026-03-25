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Por qué detuvieron a Yailin “La Más Viral” en República Dominicana intervinieron su vehículo - CaracolTV

La cantante fue detenida el 24 de marzo en República Dominicana tras un operativo policial en donde fue interceptado su vehículo y ahora presenta una investigación judicial.

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Esta es la razón por la que detuvieron a Yailin, 'La Más Viral', en República Dominicana

La cantante fue detenida el 24 de marzo en República Dominicana tras un operativo policial en donde fue interceptado su vehículo y ahora presenta una investigación judicial.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Yailin fue detenida en republica dominicana.jpg