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La enemistad que tenían el 'Mocho' Sánchez y el 'Flaco Agudelo' de Sábados Felices

En Expediente Final se revelaron detalles de la difícil relación que tuvieron Carlos 'el Mocho' Sánchez y Jaime 'el Flaco' Agudelo, dos leyendas del humor colombiano que nunca lograron reconciliarse.

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La enemistad que tenían dos humoristas de Sábados Felices: "Se fue sin perdonarlo"

En Expediente Final se revelaron detalles de la difícil relación que tuvieron Carlos 'el Mocho' Sánchez y Jaime 'el Flaco' Agudelo, dos leyendas del humor colombiano que nunca lograron reconciliarse.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 10 de may, 2026
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Enemistad entre el Mocho Sáncez y el Flaco Agudelo.