La enemistad que tenían dos humoristas de Sábados Felices: "Se fue sin perdonarlo"

En el capítulo de Expediente Final de este 10 de mayo se presentó un emotivo capítulo dedicado a varios de los humoristas más recordados de Colombia y una de las historias que más llamó la atención fue la enemistad que existió entre Carlos 'el Mocho' Sánchez y Jaime 'el Flaco' Agudelo.

Mira también: Susy López, actriz de Sábados Felices, ingresó de urgencias al quirófano.



Qué pasó entre El 'Mocho' Sánchez y el 'Flaco' Agudelo

Según contó Heriberto Sandoval, entre ambos artistas hubo problemas de comunicación, diferencias relacionadas con la música y también celos profesionales, situaciones que terminaron alejándolos definitivamente.



Incluso, durante el programa recordaron que el Mocho Sánchez murió sin reconciliarse con el Flaco Agudelo. “Carlos se fue sin perdonar al Flaco”, comentaron en medio del homenaje.



De qué murió 'el Mocho' Sánchez

Carlos 'el Mocho' Sánchez fue considerado uno de los humoristas más creativos del país. Falleció a causa de un cáncer estomacal y, según recuerdan sus allegados, solía bromear diciendo que su signo zodiacal lo iba a matar, pues era cáncer. Además, quienes trabajaron con él aseguran que era un hombre muy serio y poco amigo de los autógrafos.



De qué murió el 'Flaco' Agudelo

Por su parte, Jaime Agudelo, conocido como “el eterno niño de la televisión”, murió luego de sufrir una fuerte caída que le ocasionó la fractura de una pierna. Posteriormente, un coágulo se le fue al pulmón, complicando gravemente su estado de salud.

Sus compañeros lo recuerdan como un hombre alegre, parrandero y amante de la rumba. De hecho, en aquel momento muchos creían que quien iba a fallecer era Hugo Patiño, debido a una compleja operación que enfrentaba, pero finalmente quien murió fue el Flaco Agudelo.



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Humberto Martínez Salcedo y la Nena Jiménez de Sábados Felices

El capítulo también rindió homenaje a Humberto Martínez Salcedo, considerado el padre del humor político en la televisión colombiana. Su trabajo se destacó por incluir contenido social y crítica política, convirtiéndose en una figura influyente dentro del entretenimiento nacional.

Asimismo, recordaron a la Nena Jiménez, reconocida como una de las primeras mujeres en abrirse camino dentro del humor colombiano. La comediante sufría de Alzheimer, enfermedad que derivó en varios problemas de salud.

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César Corredor recordó con tristeza el día de su funeral y aseguró que fue un momento muy duro, pues muy pocas personas asistieron a despedirla.

“Solo había tres personas y conmigo éramos cuatro" despidiéndola de este plano terrenal, comentó durante el programa.

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.