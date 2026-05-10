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Los sueños que Polilla no pudo cumplir junto a la Gorda Fabiola antes de su muerte - CaracolTV

En un nuevo capítulo de ‘Expediente Final’, amigos y colegas recordaron los difíciles problemas de salud que enfrentó la Gorda Fabiola antes de morir y los planes que quedaron pendientes junto a Polilla.

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Los sueños que Polilla no pudo cumplir junto a la Gorda Fabiola antes de su muerte

En un nuevo capítulo de ‘Expediente Final’, amigos y colegas recordaron los difíciles problemas de salud que enfrentó la Gorda Fabiola antes de morir y los planes que quedaron pendientes junto a Polilla.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 10 de may, 2026
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Los planes pendientes de La Gorda Fabiola y Polilla.