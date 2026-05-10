Los sueños que Polilla no pudo cumplir junto a la Gorda Fabiola antes de su muerte

El capítulo más reciente de Expediente Final presentó un emotivo capítulo dedicado a varios de los humoristas más queridos de Colombia que pasaron por el legendario programa de Sábados Felices. Uno de los momentos más conmovedores estuvo relacionado con la muerte de la Gorda Fabiola y los sueños que no alcanzó a cumplir junto a su esposo, Nelson Polanía, más conocido como Polilla.

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De qué murió La Gorda Fabiola

La humorista, considerada por muchos como “la mamá” del elenco de ‘Sábados Felices’, falleció en septiembre de 2024 luego de enfrentar múltiples complicaciones de salud. Entre ellas, diabetes, cuatro infartos y una severa desnutrición que deterioró poco a poco su estado físico.



Durante el programa también recordaron que en un viaje que realizó junto a sus compañeros a Europa estuvo a punto de morir, situación que encendió las alarmas sobre su delicado estado de salud.

Patricia Silva aseguró que la humorista presentía que iba a morir, aunque quienes la rodeaban mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.



Qué planes tenían Polilla y La Gorda Fabiola

Por su parte, Polilla reveló que junto a la Gorda Fabiola tenían varios sueños pendientes, como un viaje a Tierra Santa. Según contó, ambos habían decidido bajarle el ritmo al trabajo para compartir más tiempo juntos.

Además, estaban planeando realizar una obra de teatro y proyectaban una nueva etapa de vida en pareja, pues su hijo ya estaba próximo a irse de la casa.



Mandíbula y Topolino de Sábados Felices

El capítulo también recordó a Mandíbula, uno de los personajes más emblemáticos de Sábados Felices, conocido como “el hombre más feo de la televisión”, pero que conquistó al público con su carisma y sentido del humor.

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Según relataron en el programa, incluso varias reinas de belleza llegaron a fijarse en él. Sin embargo, en sus últimos años enfrentó problemas de demencia que deterioraron su salud.

Asimismo, ‘Expediente Final’ recordó a Jorge Zuluaga, más conocido como Topolino, quien murió en junio de 2022. Sus colegas lo recuerdan como un hombre alegre y muy comelón.

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