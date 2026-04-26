Susy López, actriz de Sábados Felices, ingresó de urgencias al quirófano.

La actriz Susy López, integrante del programa Sábados Felices, atraviesa un proceso de salud que se desarrolla durante varios años y que culmina en una intervención quirúrgica realizada de urgencia en Bogotá. Desde hace cuatro años, la artista percibe un deterioro progresivo en su estado físico, con señales que indican alteraciones en su organismo.

Durante ese periodo, experimenta episodios que la llevan a buscar atención médica. En uno de esos momentos, presenta una hemorragia persistente mientras se encuentra en un viaje fuera del país. Al regresar a Bogotá, los síntomas continúan y se suman dolores intensos, lo que la lleva a acudir a un servicio de urgencias para obtener una valoración inicial.



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A partir de ese momento, inicia un proceso médico que se extiende por cinco meses, en el que se le practican distintos exámenes para establecer un diagnóstico. Como resultado de estos estudios, los especialistas determinan la presencia de cáncer en el ovario izquierdo. Debido a que la enfermedad es detectada de forma temprana, se define un tratamiento con medicamentos como parte de un esquema de quimioterapia.

En medio de este proceso, una persona cercana le sugiere explorar alternativas complementarias. La actriz decide iniciar un tratamiento de medicina alternativa de forma paralela. Tras seis meses, regresa a controles médicos en los que no se evidencia la enfermedad inicialmente diagnosticada.



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Sin embargo, meses después, los síntomas reaparecen. Las hemorragias regresan acompañadas de dolor, con una intensidad mayor. La situación se agrava hasta el punto de requerir medidas permanentes para controlar los episodios. Ante este escenario, decide consultar con otros especialistas.

En una nueva valoración médica, se identifican múltiples condiciones ginecológicas, entre ellas miomas, endometriosis múltiple de carácter agresivo y pólipos, asociados a tumores de distinto tipo. Con base en estos hallazgos, se define la necesidad de realizar una cirugía.

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Entre diciembre y marzo se programa y ejecuta el procedimiento, que consiste en una histerectomía total. Durante la intervención se retira el útero y las trompas de Falopio, mientras se conservan los ovarios para mantener la regulación hormonal. En el desarrollo de la cirugía, el equipo médico encuentra más tumores de los que habían sido detectados previamente, algunos ubicados fuera del útero. También se evidencia un aumento en el tamaño del órgano debido a estas formaciones.

El procedimiento se prolonga más de lo previsto y requiere ajustes durante su ejecución. Tras la intervención, la actriz inicia un proceso de recuperación que incluye manejo del dolor y adaptación a la cicatriz quirúrgica, con limitaciones en la movilidad durante las primeras etapas.

Luego de cumplir el periodo de incapacidad médica, retoma sus actividades laborales y regresa al programa, en paralelo con el seguimiento de su estado de salud y su proceso de recuperación.

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