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Susy López, actriz de Sábados Felices, ingresó de urgencias al quirófano. - CaracolTV

La actriz Susy López, del programa Sábados Felices, enfrentó una cirugía tras hemorragias y tumores; hoy avanza en su recuperación y regreso a la televisión.

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Susy López, actriz de Sábados Felices, ingresó de urgencias al quirófano.

La actriz Susy López, del programa Sábados Felices, enfrentó una cirugía tras hemorragias y tumores; hoy avanza en su recuperación y regreso a la televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de abr, 2026
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