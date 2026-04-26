Hijo de Giovanny Ayala, denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas - CaracolTV Tras la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones, su hijo Sebastián Ayala interpuso una denuncia por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal, luego de un cruce de mensajes que escaló el conflicto.