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Hijo de Giovanny Ayala, denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas - CaracolTV

Tras la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones, su hijo Sebastián Ayala interpuso una denuncia por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal, luego de un cruce de mensajes que escaló el conflicto.

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Hijo de Giovanny Ayala, denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas

Tras la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones, su hijo Sebastián Ayala interpuso una denuncia por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal, luego de un cruce de mensajes que escaló el conflicto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de abr, 2026
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