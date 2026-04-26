Hijo de Giovanny Ayala, denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas - CaracolTV
Tras la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones, su hijo Sebastián Ayala interpuso una denuncia por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal, luego de un cruce de mensajes que escaló el conflicto.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Hijo de Giovanny Ayala, denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas
Tras la pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones, su hijo Sebastián Ayala interpuso una denuncia por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal, luego de un cruce de mensajes que escaló el conflicto.