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Alfonso Flórez: primer ganador colombiano del Tour de l'Avenir en Francia fue asesinado

Alfonso Flórez falleció después de ser blanco de un atentado en Medellín en 1992 mientras se dirigía a su casa en las horas de la tarde en su carro blanco, los motivos jamás se confirmaron.

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¿Por qué le quitaron la vida al primer ganador colombiano del Tour de l'Avenir en Francia?

Alfonso Flórez falleció después de ser blanco de un atentado en Medellín en 1992 mientras se dirigía a su casa en las horas de la tarde en su carro blanco, los motivos jamás se confirmaron.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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