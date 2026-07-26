¿Por qué le quitaron la vida al primer ganador colombiano del Tour de l'Avenir en Francia?

Alfonso Flórez salió de su casa una tarde de 1992 rumbo al taller para recoger su carro, tuvo una última conversación con su hija Ana María, quien recuerda que le pidió ayuda para comprar un nuevo morral para el colegio. Horas después, el campeón colombiano de ciclismo sería asesinado en Medellín.

Cómo murió Alfonso Flórez

Antes del ataque, Flórez estuvo compartiendo con personas cercanas, hacia las 5:00 p.m. se encontró con el técnico Raúl Mesa en un almacén de bicicletas, donde conversaron como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, cerca de las 6:30 p. m., mientras conducía su Mazda blanco por las calles de Medellín, fue atacado por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

La noticia generó conmoción en Colombia, su familia quedó devastada y sus seguidores despidieron a quien había sido campeón del Tour de l’Avenir en 1980 y uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

A pesar del impacto del crimen, el motivo del asesinato nunca fue esclarecido. Con el paso de los años surgieron varias hipótesis: una de las primeras versiones apuntaba a un supuesto tema pasional, mientras que después aparecieron rumores relacionados con dinero, negocios y el complejo contexto de violencia que vivía Medellín por la guerra del narcotráfico.





Más de 30 años después, la muerte de Alfonso Flórez continúa rodeada de misterio. Su familia decidió quedarse con el recuerdo del campeón, del deportista que hizo historia y del hombre que, según quienes lo conocieron, también dejó una huella por sus actos de generosidad lejos de los escenarios deportivos.

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El ciclista fue pionero de su deporte y visibilizó el talento de los colombianos en Europa, algo que previamente no había sucedido. Actualmente, el velódromo de Bucaramanga lleva su nombre como forma de honrar su legado.

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