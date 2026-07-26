Diva Jessurum, Jhon Alex Castaño y más recuerdan a Yeison Jiménez en su cumpleaños 35

Amigos de Yeison Jiménez, como Diva Jessurum, Jhon Alex Castaño, Ciro Quiñonez y Hebert Vargas, lo recuerdan en el marco de lo que habría sido su cumpleaños número 35. Te contamos qué dijo cada uno de ellos.

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Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez en el marco de lo que habría sido su cumpleaños número 35 y aseguró que esta fecha tiene un significado especial en su vida. Según contó, fue durante una celebración del cumpleaños del cantante cuando ambos fortalecieron su relación y comenzó una etapa que marcaría un cambio importante en su camino personal y musical, recordó que los días 25, 26 y 27 de julio de 2019 fueron determinantes para tomar un nuevo rumbo en su vida, pues 'El Aventurero' decidió firmarlo en su sello.



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Hebert Vargas voló con Yeison Jiménez

Hebert Vargas recordó la cercana amistad que construyó con Yeison Jiménez y reveló uno de los momentos que hoy tiene un significado especial, se trata del viaje que realizaron juntos en la aeronave en la que posteriormente falleció el cantante. El artista vallenato contó que ambos viajaron hacia Ecuador y que durante casi dos horas de vuelo no dejaron de conversar sobre la música, sus vidas y diferentes temas que fortalecían su relación.

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Tras la partida de Yeison, Hebert aseguró que mantiene presente esa amistad y contó que suele soñarlo en situaciones cotidianas, como si continuaran compartiendo conversaciones y experiencias como las que vivieron en vida.

'Amanecí contento' de Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño recordó cómo nació su amistad con Yeison Jiménez y aseguró que uno de los momentos más importantes de esa historia fue cuando el cantante llegó a su vida con un cuaderno lleno de letras buscando una oportunidad en la música.

Según contó, Yeison lo contactó cuando él estaba recién llegado a Bogotá y pidió por Facebook que alguien lo recogiera en el aeropuerto, comenzaron una amistad que se fortaleció con los días. Durante esa época, Yeison insistía en que le grabara una canción, pero al no tener dinero para pagarle, le propuso hacerlo con una de sus composiciones. Así fue como Jhon Alex recibió una de esas letras, que terminó convirtiéndose en 'Amanecí contento', uno de sus grandes éxitos.

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Diva Jessurum soñó con Yeison Jiménez

Diva Jessurum recordó la profunda amistad que construyó con Yeison Jiménez desde los inicios de su carrera y aseguró que, tras su partida, una de las experiencias que más la marcó fue un sueño que tuvo con él.

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La periodista contó que en ese sueño vio a Yeison con barba y el cabello largo, pero él le decía que no era él, una situación que Diva interpretó como una señal de que algunas versiones o comentarios que se han hecho sobre el cantante no representan al hombre que ella conoció.

Además, recordó que Yeison fue una persona cercana, que la aconsejaba y hasta la ayudaba a organizar sus finanzas, y afirmó que su ausencia ha sido muy difícil de afrontar. Finalmente, pidió que Colombia mantenga vivo su legado, recordándolo como un artista trabajador, un buen amigo y un hombre entregado a su familia.

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