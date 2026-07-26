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Diva Jessurum, Jhon Alex Castaño, Ciro Quiñonez, Hebert Vargas y más recuerdan a Yeison Jiménez

Varios amigos y colegas del 'Aventurero' cuentan sus anécdotas con él, los sueños o manifestaciones de los últimos meses e incluso cómo Yeison Jiménez marcó sus vidas.

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Diva Jessurum, Jhon Alex Castaño y más recuerdan a Yeison Jiménez en su cumpleaños 35

Varios amigos y colegas del 'Aventurero' cuentan sus anécdotas con él, los sueños o manifestaciones de los últimos meses e incluso cómo Yeison Jiménez marcó sus vidas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Amigos de Yeison Jiménez lo recuerdan en su cumpleaños
Amigos de Yeison Jiménez lo recuerdan en su cumpleaños
Foto: La Red