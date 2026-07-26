Qué ha pasado con Mauricio Mejía: de ser Escobar joven a vender tecnología en un centro comercial

Hace tres años y medio, Mauricio Mejía tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores, pues mientras espera nuevos proyectos en la actuación, abrió las puertas de un negocio de tecnología en el que hoy atiende clientes, realiza ventas y hace parte del equipo de trabajo.

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Mauricio Mejía, de Escobar, el Patrón del Mal, ahora vende tecnología

El actor, conocido por su trayectoria en televisión, asegura que lejos de sentirse incómodo por este cambio, disfruta esta nueva etapa de su vida y la asume con el mismo compromiso con el que ha enfrentado cada personaje: “Empezamos a evaluar qué más nos ponemos a hacer. Lo primero que hice fue montar una marca de ropa que tengo con mi esposa y nos ha ido muy bien. Me asocié con un gran amigo que ha estado desde Bogotá con el tema de la tecnología y desde ese momento estoy aquí”, contó Mauricio.





Aunque para algunas personas resulta extraño encontrar a un actor atendiendo un local comercial, él asegura que no hay nada de qué avergonzarse. Incluso, reconoce que muchos se sorprenden al verlo trabajando detrás de un mostrador: “En el imaginario colectivo de la gente, los actores se imaginan que tenemos que ser vecinos de J Balvin y andar en un carro como el de Maluma. Lo primero que dicen es: ‘Ay, ¿usted qué está haciendo acá?’ Y yo, trabajando”, afirmó.

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Mauricio también aclaró que su presencia en este negocio no significa que haya abandonado la actuación o que su carrera haya terminado. Para él, después de 25 años de trayectoria puede darse el tiempo de elegir proyectos que realmente tengan un significado especial.

“A mí no me da ni cinco de pena que me vean trabajando. Me daría pena que me vieran haciendo otras cosas. Estoy trabajando, estoy generando y disfrutando de esta ciudad”, aseguró. Mientras llega un personaje que vuelva a emocionarlo frente a las cámaras, Mauricio continúa construyendo esta faceta empresarial sin dejar de lado su gran pasión: la actuación.

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