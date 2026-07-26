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Mauricio Mejía: el actor que fue Pablo Escobar joven y ahora vende tecnología

El actor asegura que no ha dejado su pasión de lado, sin embargo, explica por qué actualmente está dedicado a vender tecnología y asegura que es muy feliz en su labor.

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Qué ha pasado con Mauricio Mejía: de ser Escobar joven a vender tecnología en un centro comercial

El actor asegura que no ha dejado su pasión de lado, sin embargo, explica por qué actualmente está dedicado a vender tecnología y asegura que es muy feliz en su labor.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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