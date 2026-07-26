Lina Jiménez denuncia mal uso de la imagen de Yeison Jiménez: estafas y engaños

A seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana Lina Jiménez aseguró que la familia continúa enfrentando situaciones relacionadas con el uso no autorizado del nombre y la imagen del cantante.

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Según explicó, han surgido personas que aseguran haber sido muy cercanas al artista o que utilizan su imagen para ganar visibilidad en redes sociales: "Salen cosas que uno (no entiende)... los que tienen páginas y uno que otro influenciador, como por hacerse publicidad, dicen unas barbaridades", afirmó.

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Lina confesó que al principio este tipo de publicaciones le afectaban, pero con el tiempo decidió dejar de responder a los comentarios y concentrarse en proteger el legado de su hermano.

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Estafas con la imagen de Yeison Jiménez

Uno de los casos que más preocupa a la familia es la comercialización de gorras y otros productos con la imagen de Yeison sin autorización. Además, aseguró que constantemente aparecen perfiles falsos que intentan engañar a los seguidores y hasta robar cuentas relacionadas con la marca del cantante.

Por esa razón, explicó que los abogados de la familia han venido enviando requerimientos a quienes venden este tipo de artículos sin permiso: "A todas las personas que están vendiendo las gorras se les envía una carta porque eso no se puede hacer, ya que el derecho de imagen lo tiene la familia", señaló.

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Lina reiteró que el objetivo no es generar polémica, sino proteger el legado de Yeison Jiménez y evitar que terceros obtengan beneficios económicos utilizando el nombre y la imagen del artista sin la autorización de sus familiares.

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