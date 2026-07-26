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Hermana de Yeison Jiménez denuncia mal uso de la imagen del intérprete de 'Mala de profesión'

En medio de su entrevista con La Red, la hermana de Yeison Jiménez menciona que han tenido que recurrir a sus abogados, pues han intentado hackearlos y estafar a seguidores.

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Lina Jiménez denuncia mal uso de la imagen de Yeison Jiménez: estafas y engaños

En medio de su entrevista con La Red, la hermana de Yeison Jiménez menciona que han tenido que recurrir a sus abogados, pues han intentado hackearlos y estafar a seguidores.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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