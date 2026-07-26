Hermana de Yeison Jiménez revela los planes que el cantante tenía para su cumpleaños

En una conversación el 10 de enero, día en el que falleció Yeison Jiménez, el cantante le habría dicho a su hermana qué quería para celebrar sus 35 años el 26 de julio del 2026, sin saber que solo horas después perdería la vida.

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Yeison Jiménez tenía planes para su cumpleaños

Según contó, días antes de su partida, el artista le confesó que quería cambiar el ritmo de su vida para dedicarle más tiempo a su familia: "Me dijo: 'Este año me voy a relajar, nos vamos de viaje. Quiero hacer el álbum, quiero disfrutar la vida, disfrutar la plata, disfrutar a mis hijos y disfrutar a mi familia. Quiero que vayamos todos de viaje'", recordó Lina.

La hermana del cantante aseguró que Yeison siempre procuraba reunir a todos sus seres queridos y que cada viaje era una oportunidad para compartir en familia, además, normalmente les preguntaba cómo querían celebrar su día especial.





Además, reveló que el intérprete ya estaba organizando la tradicional celebración de su cumpleaños, una fecha que esperaba con entusiasmo cada año. Según explicó, desde que comenzaba julio hablaba de la fiesta y coordinaba presentaciones con sus colegas para la celebración. En este año, planeaba invitar al cantante Fernando Burbano para compartir con familiares y amigos.

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Lina confesó que las fechas especiales siguen siendo las más difíciles de afrontar, pues la ausencia de Yeison se hace más evidente: "Yo siento que nosotros como que no lo hemos vivido todavía porque, a pesar de que van seis meses, como que está muy presente", expresó. Para la familia, este 26 de julio no solo representa el cumpleaños del artista, sino también el recuerdo de todos los proyectos y momentos que soñaba compartir con sus seres queridos.

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