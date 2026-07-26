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Hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, dice cómo iban a celebrar sus 35 años

Lina Jiménez menciona al cantante que ya habían decidido invitar al cumpleaños de Yeison Jiménez y da detalles de lo que habría sido la celebración por sus 35 años de vida.

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Hermana de Yeison Jiménez revela los planes que el cantante tenía para su cumpleaños

Lina Jiménez menciona al cantante que ya habían decidido invitar al cumpleaños de Yeison Jiménez y da detalles de lo que habría sido la celebración por sus 35 años de vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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