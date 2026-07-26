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Expediente Final: Capítulo: Alfonso Flórez Inició el camino para los grandes del ciclismo | Expediente Final - CaracolTV
Alfonso Flórez, primer colombiano en ganar el Tour de l'Avenir, brilló en el ciclismo antes de un trágico final. Familiares y amigos recuerdan su historia en Expediente Final.
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Alfonso Flórez, primer colombiano en ganar el Tour de l'Avenir, brilló en el ciclismo antes de un trágico final. Familiares y amigos recuerdan su historia en Expediente Final.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
26 de Julio, 2026
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