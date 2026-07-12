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Expediente Final: actrices que hicieron historia en la televisión colombiana - Capítulo - CaracolTV

Desde Gloria Valencia de Castaño, pasando por figuras como Fanny Mikey, Raquel Ércole, Margalida Castro, Teresa Gutiérrez y más, recordamos el legado, los éxitos y las luchas que marcaron sus vidas.

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Expediente Final: actrices que hicieron historia en la televisión colombiana - Capítulo

Desde Gloria Valencia de Castaño, pasando por figuras como Fanny Mikey, Raquel Ércole, Margalida Castro, Teresa Gutiérrez y más, recordamos el legado, los éxitos y las luchas que marcaron sus vidas.

Por: Daniela Correa Grisales
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