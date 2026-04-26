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Karol G enfrenta pérdida familiar y rompe en llanto en funeral - CaracolTV

Luego de que las hermanas Giraldo anunciaran la pérdida de una tía cercana, se filtraron imágenes de la artista en el funeral, en medio de un entorno íntimo junto a su familia.

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Karol G enfrenta pérdida familiar y se quiebra durante despedida privada

Luego de que las hermanas Giraldo anunciaran la pérdida de una tía cercana, se filtraron imágenes de la artista en el funeral, en medio de un entorno íntimo junto a su familia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Karol G se rompe en llanto tras pérdida familiar.jpg