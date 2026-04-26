Karol G enfrenta pérdida familiar y se quiebra durante despedida privada

La circulación reciente de publicaciones en redes sociales dio cuenta del fallecimiento de un integrante cercano de la familia Giraldo. Se trató de una tía de la cantante, cuya muerte fue confirmada por Jessica Giraldo, hermana de la artista. En un primer momento, Karol G no realizó pronunciamientos públicos sobre la pérdida, manteniendo silencio en sus canales oficiales.

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Filtran imágenes del funeral familiar de Karol G y evidencian su duelo en privado

Días después, comenzó a difundirse un video que correspondería al funeral de la familiar. Las imágenes muestran un encuentro privado en el que allegados se reúnen para despedirla. En ese contexto, la cantante aparece visiblemente afectada mientras afronta el momento junto a su entorno más cercano.



El material evidencia un ambiente reservado, con asistentes vestidos de blanco, en una ceremonia que se desarrolla lejos de escenarios públicos. La artista se presenta sin los elementos asociados a su imagen habitual en presentaciones y apariciones mediáticas, en un espacio centrado en la despedida familiar.





El silencio mantenido en redes sociales por parte de la intérprete ha sido interpretado como una decisión de procesar el duelo en privado. La ausencia de publicaciones coincide con la difusión del video, lo que ha generado reacciones entre seguidores que han identificado este periodo como un momento de recogimiento personal.

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La relación de la artista con su familia ha sido un aspecto recurrente en su trayectoria. El acompañamiento del núcleo familiar ha sido señalado como un factor presente en distintas etapas de su carrera. En ese contexto, la figura de su tía hacía parte de ese círculo cercano.

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Tras conocerse la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo y condolencias dirigidos a la familia Giraldo, especialmente a la cantante. Estas manifestaciones se han concentrado en plataformas digitales donde habitualmente interactúa con su público.

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El hecho también ha sido vinculado por algunos usuarios con su lanzamiento reciente titulado “Después de ti”. La canción ha sido relacionada con procesos de pérdida, lo que ha llevado a interpretaciones sobre una posible conexión temática con la situación personal que atraviesa.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales adicionales por parte del equipo de la artista. La información disponible continúa basándose en el contenido difundido en redes y en la confirmación familiar del fallecimiento.

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La situación se mantiene en el ámbito privado, con la artista acompañada por su familia durante el proceso de despedida. El seguimiento público se ha centrado en las imágenes filtradas y en las reacciones generadas a partir de ellas, mientras la cantante permanece alejada de declaraciones directas sobre el hecho.

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