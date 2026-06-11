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Julián Quiñonez, quien hizo gol de México contra Sudáfrica en el Mundial, es colombiano - CaracolTV

Este jueves 11 de junio, después de la inauguración oficial del Mundial de Fútbol 2026, Julián Quiñonez marcó el primer gol de toda la edición de la Copa del Mundo.

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Él es Julián Quiñones, el colombiano que hizo el gol de México en partido contra Sudáfrica

Este jueves 11 de junio, después de la inauguración oficial del Mundial de Fútbol 2026, se presentó el primer partido de la competencia en el Estadio de Ciudad de México.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Quién es Julián Quiñones, el jugador que hizo el primer gol del Mundial de Fútbol 2026.
Quién es Julián Quiñones, el jugador que hizo el primer gol del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: AFP e Instagram @julianquinones33