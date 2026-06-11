Él es Julián Quiñones, el colombiano que hizo el gol de México en partido contra Sudáfrica

La Copa del Mundo inició oficialmente con el partido México VS. Sudáfrica, evento que tuvo lugar justo después de la presentación de Shakira, J Balvin, Ryan Castro y una nómina de artistas latinos en el Estadio Azteca durante la ceremonia de apertura.

Mira también: Ella es la bailarina de Shakira que le ayudó en su show inaugural del Mundial de Fútbol



El primer gol de todo el campeonato estuvo a cargo de Julián Quiñonez durante los primeros diez minutos, noticia que emocionó a los fanáticos dentro del complejo deportivo.

Quién es Julián Quiñonez, jugador de la Selección de México

Es un futbolista profesional nacido en Magüí Payán, en Nariño, Colombia, que hizo su carrera en el extranjero, especialmente en el país azteca. Es famoso por haber participado en equipos como el Fútbol Paz F. C., el Tigres B, los Venados F. C., el Atlas de Guadalajara, el Club América y el Al-Qadisiyah.



Publicidad

Quiñonez fue convocado por la Selección Colombia para participar en el Campeonato Sub 20 de 2017 que se llevó a cabo en Ecuador. De acuerdo con medios especializados tiene la habilidad de jugar como extremo y segundo atacante.

Mira también: Ronaldinho lanzó álbum a pocos días del Mundial de Fútbol: aparece Pipe Bueno

Publicidad

Respecto a su vida personal, se sabe que en 2022 contrajo matrimonio con Ana Gabriela, una mexicana con la que lleva varios años de relación, en medio de una lujosa boda que reunió a las personas más cercanas de su círculo. Fruto de ese amor tuvieron una hija a la que no dudan en presumir en las plataformas digitales.

El futbolista recoge casi un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con su carrera deportiva y su vida personal.

Fanáticos han acudido desde ya a sus más recientes publicaciones para felicitarlo por anotar el primer gol de toda la Copa del Mundo 2026: "El primer gol del mundial 2026. 🔥⚽Haciendo historia. ¡Tan feliz de ver a un jugador negro anotarlo! 🙌🏿", "Te amo Quiñones, 🔥 viva México", "Gooooooooool de la pantera el king @julianquinones33, el primero de México 2026", "Te amo, Quiñones. Viva México y viva el rojinegro ❤️🖤", "Venga sí se puede hasta el final, este es tu mundial, eres mi héroe, crack 💚🤍❤️❤️🖤💪🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙏🏻", son algunos de los mensajes que se leen en su perfil.

Mira también: Letra 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial de la FIFA 2026: así suena