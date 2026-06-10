Aida Victoria volvió a la casa en donde creció y reveló que vivió con cinco adultos mayores

Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al mostrar la casa en la que vivió sus primeros años de vida. Según indicó, fue criada por su madrina, quien estuvo al pendiente de ella desde que tenía tres meses de nacida hasta aproximadamente los 14 años.

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La influenciadora explicó que allí mismo vivían otros cuatro adultos mayores, por lo que vivió rodeada de cariño y sencillez: "O sea, ellos no son mi familia de sangre, pero fueron los que me criaron. Es que mi madrina me cuidaba mientras mi mamá trabajaba, y yo vivía aquí", dijo.

Mientras recorría el lugar, indicó que ella misma sacó dinero de sus ingresos para hacer algunas remodelaciones al espacio y mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. Asimismo, se mostró emocionada al ver a su hijo Emi, fruto de su relación con Juan David Tejada, sentado en un asiento que antes ocupaba ella.

"Cuando yo empecé a ganar plata lo primero que hice fue contratarle a mi madrina una persona que la cuidara, que le cocinara, que le hiciera todo", mencionó durante la jornada.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues la felicitaron por regresar al hogar en el que vivió sus primeros años y recordar sus orígenes:

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"Esto habla más de ti que cualquier cosa, siempre se demuestra el cariño es con acciones 👏", "Oigan pero y los que decían que Emi es igualito al papá, quedaron secos con esas fotos de Aida de pequeña... Si son igualitos 🥹🥹🥹", "Qué rabia haberme perdido este live, con Aida nunca se sabe jajaj 😔❤️", "Algún día seré como tú, tu corazón con los que estuvieron cuando no eras nadie es lo mejor que puedes hacer😍😍", son algunas de los mensajes que le dejaron.

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Durante el encuentro, Merlano también aprovechó para mostrar fotos de su infancia y adolescencia, como el grado del colegio, algunas reuniones familiares, su primera comunión, los encuentros que tenía con su mamá, los momentos que vivió en casa y demás recuerdos que le permitió a su comunidad conocerla un poco más allá de los tema que ella normalmente aborda en sus videos.

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