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Dónde vivía Aida Victoria: mostró la casa donde creció y presentó a su madrina - CaracolTV

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al confesar que fue criada por su niñera debido a que su mamá se ausentaba de casa para trabajar. Mira la casa en donde creció.

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Aida Victoria volvió a la casa en donde creció y reveló que vivió con cinco adultos mayores

La creadora de contenido digital sorprendió a sus seguidores al confesar que fue criada por su niñera debido a que su mamá se ausentaba de casa para trabajar. Mira aquí el video de su vivienda de la infancia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Aida Victoria Merlano regresó a la casa de su infancia y aseguró que la remodeló.
Aida Victoria Merlano regresó a la casa de su infancia y aseguró que la remodeló.
Foto: Instagram @aidavictoriam