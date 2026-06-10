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Nerea Camacho, actriz de 'La Esclava Blanca' y 'Tres metros sobre el cielo', espera bebé - CaracolTV

Nerea Camacho, actriz de 'La Esclava Blanca' y 'Tres metros sobre el cielo', confirmó que está embarazada de Gonzalo Velasco, con quien se casó en agosto de 2023. Mira las fotos de su pancita.

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Actriz de 'La Esclava Blanca' anunció que está embarazada: él es su esposo

La actriz española de 30 años apareció en redes sociales junto a su pareja para mostrar las primeras fotos de su embarazo. Fanáticos la felicitan en comentarios por la dulce espera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Nerea Camacho apareció en redes sociales para confirmar que se encuentra en la dulce espera.
Nerea Camacho apareció en redes sociales para confirmar que se encuentra en la dulce espera.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @nerea_camachoo