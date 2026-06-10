Actriz de 'La Esclava Blanca' anunció que está embarazada: él es su esposo

Una de las producciones de época más recordadas por los fanáticos de Caracol Televisión es 'La Esclava Blanca', la producción lanzada en 2016 que contó con la participación de un elenco de primera categoría entre los que se destacan actores como Viña Machado, Orián Suárez, y Nerea Camacho.

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Esta última dio vida la protagonista de la historia, obteniendo de esta forma gran reconocimiento en Colombia, a pesar de haber nacido en Balanegra, España. La joven de 30 años recientemente dio de qué hablar en redes sociales al publicar una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 400 mil seguidores, para anunciar la llegada de un bebé a su hogar.

"Te esperamos con mucha ilusión 🐣✨", escribió junto a un post en el que se le aprecia presumiendo su vientre y sosteniendo la ecografía del bebé que viene en camino.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Estamos deseando conocerle❤️❤️❤️", "😍😍😍demasiada felicidad 🥹♥️♥️♥️♥️🌹 LOS AMOOOOOOOOO", "Yo sigo tan feliz.😍😍😍😍😍 Qué dicha vivir esto juntas, aunque sea de lejitos 🤍🤍🤍🤍", "Enhorabuena, churri. Me alegro tanto por vosotros 🥹♥️", "Enhorabuena guapa. Disfrútarlo mucho😍😍😍😘😘😘", "♥️ Estamos llenos de amor con esta noticia tan hermosa,🥰 os deseamos lo mejor 🙏🏼", son algunos de los mensajes que le dejaron fanáticos, amigos y colegas del medio.





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Quién es el esposo de Nerea Camacho, actriz de 'La Esclava Blanca'

Camacho contrajo matrimonio en agosto de 2023 con Gonzalo Velssco, un ingeniero de comunicaciones y jugador de balonmano que ha participado en equipos como Sanicentro BM de Guadalajara y ASOBAL. En redes sociales, el joven acostumbra a publicar contenido relacionado con su carrera deportiva, sin dejar de lado su vida sentimental, pues con frecuencia le dedica post a la artista, revelando de esta forma que viven en Madrid, España.

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Además de haber participado en la producción de Caracol Televisión, Camacho ha logrado posicionarse en la industria audiovisual en el exterior, trabajando en producciones como 'Camino', estrenada en 2008; y 'Tres Metros Sobre el Cielo', donde hizo equipo en 2010 con actores como Mario Casas, María Valverde, Álvaro Cervantes, Marina Salas, entre otras figuras del entretenimiento internacional.