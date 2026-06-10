Exreina y ganadora de ‘La Agencia’, de Caracol, se casa: “Quiero amarte toda la vida”

La exreina hizo una publicación en su Instagram que mostraban la romántica propuesta de matrimonio que el venezolano Juan Pablo Palacios le hizo en un viaje a Europa. “Mil veces siiii”, acompañaba los posts.

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La propuesta fue en su estadía por Praga, República Checa, con un anillo muy delicado y brillante. El importante momento estuvo acompañado de sus amigos más cercanos, quienes también posaron muy felices con la pareja. Además, para celebrar el amor, fueron al parque central del lugar y rentaron unas motos para recorrer las calles antiguas que están llenas de historias del pasado.

Andrea Rubio y Juan Pablo Palacios tuvieron una relación por años, pero por cosas de la vida, alejaron sus caminos y decidieron conocer otras personas. Sin embargo, después de una ruptura con otra persona, la modelo y Juan Pablo unen de nuevo sus vidas.



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La mujer nació en Caracas, Venezuela, pero debido a la crisis socioeconómica que vivía su país, se mudó a Bogotá, para cumplir sus sueños en el modelaje y comenzar a vivir una nueva vida.

Entre sus proyectos tenía en mente estudiar comunicación social y periodismo y realizar una licenciatura en comunicaciones audiovisuales y multimedia con énfasis en responsabilidad social en corporaciones y conjunto. Además, su mayor sueño siempre fue ser reina y modelo, y estando en la capital de Colombia, pudo lograrlo de la mejor manera.

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Sin embargo, años después la modelo decidió volver a su tierra natal porque la soledad en Colombia la estaba consumiendo y anhelaba estar con su familia. En medio de una entrevista con ‘La Red’, contó cómo son las cosas en la actualidad de su país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Yo siento que sí han cambiado las cosas, pero yo sí quiero apostar, quiero pensar que las cosas van a mejorar con fe, con amor; si se trabaja desde casa, desde nuestra educación, desde cómo nos hablamos, nos comunicamos. Porque también hay muchas cosas que deben cambiar de raíz en Venezuela y cuando nos demos cuenta es que el país va a explotar. Muchísimas personas dicen que será el lugar al que muchas empresas van a llegar, donde las cosas se van a poner muy buenas. Esto me llena de muchísima alegría”, respondió la modelo.