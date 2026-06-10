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Exreina Andrea Rubio y ganadora de 'La Agencia', de Caracol, se casa

Detalles de la propuesta de matrimonio que le hicieron a una exreina y ganadora de 'La Agencia' de Caracol. La pedida de la mano se hizo en paradisíaco lugar de Europa. Fotos, detalles y más.

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Exreina y ganadora de ‘La Agencia’, de Caracol, se casa: “Quiero amarte toda la vida”

Se trata de la comunicadora social, reina y modelo venezolana Andrea Rubio, quien ganó el ‘reality’ de Caracol Televisión en 2019.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Andrea Rubio y Juan Pablo Palacios
Andrea Rubio y Juan Pablo Palacios
Foto Instagram: @andrevrubio y @juanpipalacios