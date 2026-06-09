Ella es la exdesafiante que ganó la Liga de las Naciones con la Selección Colombia

Colombia está de celebración debido al resultado del partido Colombia VS. Paraguay que se disputó este 9 de junio en el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay. 'La Tricolor' ganó 3 a 4 y obtuvo un pase directo al Mundial de Fútbol Femenino, en el que esperan darle una nueva gloria al país.

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Una de las figuras más destacadas de la jornada fue la de Daniela Arias, quien también hizo parte del reality de los colombianos en 2019 y se dio a conocer gracias a su rendimiento en el terreno de juego y compromiso con su preparación física.

Quién es Daniela Arias, la exdesafiante que hace parte de la Selección Colombia

Es una deportista nacida el 31 de agosto de 1994 en Bucaramanga, Santander. Desde muy joven descubrió su amor por el fútbol, lo que la llevó a ser parte de varios clubes locales y a su vez le ayudó a integrar en 2017 del Atlético Bucaramanga, ganando reconocimiento por parte de los hinchas.



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También ha hecho parte de otros equipos como Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Pachuca (México) y el América de Cali. En 2019 tomó la decisión de inscribirse a la producción de Caracol Televisión presentada por Andrea Serna, donde quedó seleccionada y demostró su disciplina y compromiso deportivo.

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Horas antes de disputar el partido Colombia VS Paraguay apareció en redes sociales para agradecer el apoyo de sus más de 160 mil seguidores: "Agradecida con ustedes por permitirme llevar la bandera de este team", escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Este 9 de junio, la joven emocionó a sus admiradores al recibir la medalla de la Conmebol en compañía de jugadoras como Leicy Santos, Daniela Montoya, Linda Caicedo, quienes también brillaron durante el enfrentamiento deportivo y hasta celebró al tener la posibilidad de tocar la copa.

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Por ahora, el grupo se debe preparar para ir a Brasil, país en el que se llevará a cabo la décima versión del torneo entre junio y julio de 2027, permitiendo de esta forma que 32 selecciones nacionales muestren su potencial en el terreno de juego y luchen por obtener el primer puesto de la competencia.