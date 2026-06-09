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Daniela Arias, del 'Desafío', ganó con Colombia la Liga de las Naciones - CaracolTV

Daniela Arias hizo parte del 'Desafío 2019: Súper Regiones', en donde conformó el grupo de los Santandereanos. La Súper Humana brilló en el partido Colombia VS. Paraguay.

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Ella es la exdesafiante que ganó la Liga de las Naciones con la Selección Colombia

Daniela Arias hizo parte del 'Desafío 2019: Súper Regiones', en donde conformó el grupo de los Santandereanos. La Súper Humana brilló en el partido Colombia VS. Paraguay.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Quién es Daniela Arias, la jugadora de la Selección Colombia que ganó la Liga de las Naciones.
Quién es Daniela Arias, la jugadora de la Selección Colombia que ganó la Liga de las Naciones.
Foto: Caracol Televisión.