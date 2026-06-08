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Exparticipante del ‘Desafío’ Grecia se fue de Colombia y explicó por qué

Exparticipante del 'Desafío', programa de Caracol Televisión, se fue de Colombia a otro país a cumplir sus sueños y explicó todo por medio de un video.

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Exparticipante del ‘Desafío’ se fue de Colombia a cumplir sueño; dijo que no es millonaria

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Grecia, que estuvo en el ‘Desafío’ 2025, dio a conocer su más reciente proyecto en el que está trabajando y tiene muchas expectativas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Grecia Viloria
Grecia Viloria
Foto Instagram: @grecia.viloria31