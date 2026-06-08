Exparticipante del ‘Desafío’ se fue de Colombia a cumplir sueño; dijo que no es millonaria

La exparticipante del ‘Desafío’ sorprendió a su comunidad con una foto en la Miami Swim Week (semana de la moda que se celebra en Florida, la cual está enfocada en la ropa de verano y trajes de baño).

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Inmediatamente sus seguidores comenzaron a hablar, pues para ninguno es un secreto que Grecia sueña con ser modelo profesional y su publicación indica que el inicio de su carrera está cada vez más cerca.

La mujer hizo la publicación de un video en el que aclara las dudas sobre el tema. Dijo que hace un par de años firmó contrato con una agencia de modelos en Miami y sintió que fue el momento más feliz de su vida, pero a la vez llegó el episodio más triste, pues cometió el error de contar las cosas antes de que sucedieran.

En su video agregó que, años después, se volvió a presentar la oportunidad de acercarse a su más grande pasión. Aseguró que aprendió de los errores del pasado y que esta vez iniciará con una buena agencia con en el propósito de proyectarse a futuro. También aconsejó a los que quieren entrar en ese mundo y les dijo que deben pensar a dónde quieren llegar con el modelaje, pues hay muchas ramas por las que se pueden ir: creadoras de contenido, ‘influencers’, modelos internacionales o nacionales.



” Me toca hacer todo el proceso porque uno no puede trabajar en Estados Unidos así. Uno necesita una visa de talento, necesita de un proceso y eso requiere una buena economía, para los que creen que soy millonaria, no lo soy. Requiere también de una experiencia, papeles y documentos que voy a ir recopilando. Espero que sí se pueda dar esta vez, les estaré comentando. La oportunidad está, solo depende de eso”, dijo en uno de sus más recientes post.

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¿Quién es Grecia, exparticipante del 'Desafío' 2025?

La mujer nació en Cúcuta, Norte de Santander, es ingeniera industrial y durante sus 28 años de vida se ha enfocado en su carrera de modelo y presentadora. Se ha destacado gracias a su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras y fuerza ganadora que vive dentro de ella, pues además fue jugadora de tenis durante su carrera universitaria.

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“Desde pequeña soñé con estar en el ‘Desafío’, y hoy cumplir este sueño es parte de mi checklist de vida”, dijo antes de entrar al programa, en donde tuvo un amorío fugaz con Zambrano, deportista que se comprometió con Myrian su dupla ganadora.