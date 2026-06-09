Amanda Dudamel emocionó a sus fans con importante noticia: "Salimos dos y regresamos tres"

La primera finalista de Miss Universo 2022 emocionó a su más de un millón de seguidores en Instagram al anunciar la llegada de una nueva mascota a su vida. Según informó, no estaban buscando agrandar la familia, pero admitió que se siente complacida.

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Junto a una galería de fotos, explicó que Sarrapia, el nombre de la perrita, llegó de manera inesperada, por lo que desde ya ha generado todo tipo de reacciones entre sus seres queridos.

"Salimos dos y regresamos tres. Se suponía que solo íbamos a tomar café y regresábamos, pero hubo una parada sorpresa. 💌🐼Sarrapia llegó para endulzarnos la vidaaaaa, nunca había tenido una perrita y mi familia tenía cero fe de que esto llegara a pasar jajajajaja", escribió en la plataforma.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Es el amor más grande del mundo. Los perritossssss lo único que nos dan es felicidad ♥️", "Será la perrita más hermosa y consentida de Chacao!!! Cuidará la finca y serán felicísimos!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️", "Amy va a ser lo más bello que les va a pasar 😍 los perros son la cosa más bella del mundo🫶🏻", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.



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Es necesario mencionar que el pasado 29 de mayo, la exreina se pronunció acerca de lo que ha sifnificado la presencia de la perrita en su vida, revelando de esta forma que es una mucuchíes, raza puramente de venezolana con la que demostró una vez más su sentido de pertenencia con su país.

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Asimismo, aseguró que sus planes eran dejarla en la finca de Tributo para que cuidara el lugar y pudiera disfrutar del aire libre; sin embargo, no descartó que estuviese en la ciudad debido a que la última palabra la tienen sus padres y ellos podrían enamorarse hasta el punto de querer pasar más tiempo con ella.

Esta no es la única mascota de la modelo y diseñadora de modas, pues en varias ocasiones ha demostrado que es una apasionada por los animales, en especial por los perros y los caballo.

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Dudamel está en uno de los mejores momentos de su carrera y su vida personal. En agosto de 2025 contrajo matrimonio con Daniel Roa Farías, la pareja con la que tuvo una relación de noviazgo de más de 10 años.