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Amanda Dudamel, exreina de Miss Universo, presentó al nuevo integrante de su familia - CaracolTV

Amanda Dudamel, expresentadora de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', presentó en redes sociales a Sarrapia, la nueva integrante de su hogar. Así le dieron la bienvenida.

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Amanda Dudamel emocionó a sus fans con importante noticia: "Salimos dos y regresamos tres"

La expresentadora de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' enterneció a sus admiradores al mostrar al nuevo integrante de su familia. Fanáticos le desearon éxitos en esta nueva etapa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Amanda Dudamel anunció la llegada de un nuevo integrante a su hogar.
Amanda Dudamel anunció la llegada de un nuevo integrante a su hogar.
Foto: Instagram @amandadudamel y Caracol Televisión.