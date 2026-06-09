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Qué artistas se presentarán en el Festival Cordillera: Ricky Martín, Andrés Cepeda, Kany García

Lista de artistas Festival Cordillera 2026: Ricky Martín, Andrés Cepeda, Beele, Sean Paul y otros nombres. Precios, preventa y venta oficial.

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Cuándo es el Festival Cordillera y artistas confirmados: Ricky Martín, Andrés Cepeda y más

El evento se llevará a cabo el 12 y el 13 de septiembre del 2026 en el parque Simón Bolívar, en el occidente de Bogotá. Un talento colombiano hará ‘shows’ los dos días del concierto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Festival Cordillera 2025: mira aquí el cartel oficial.
Foto: Instagram @cordillerafestival