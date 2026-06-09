Cuándo es el Festival Cordillera y artistas confirmados: Ricky Martín, Andrés Cepeda y más

Esta edición contará con las presentaciones de Cultura Profética, Grupo Niche, Bonka, Dread Mar I, Mago de Oz, Jarabe de Palo, Latin Brothers, Doctor Krápula, Los de Adentro, Panteón Rococó, Diamante Eléctrico, Ed Maverick, Vicente García, y otros artistas más. Además, la presentación de Andrés Cepeda durante todo el fin de semana.

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Los ‘headliners’ del festival cordillera 2026 son Ricky Martin, Beele, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul y Kany García, que cantarán sus canciones más apetecidas y darán una mezcla de ritmos latinos al evento.

La preventa de las boletas comienza el 9 de junio para usuarios del Banco AVAL y terminará el 11 de junio a las 10:00 de la mañana, o hasta agotar existencias. Además, recalcan que solamente se podrán comprar máximo cuatro boletas y los pagos serán únicamente con tarjetas crédito y débito del grupo AVAL.

Por otro lado, la venta general será el 11 de junio a las 10:00 de la mañana y hasta agotar existencias; tiene la misma dinámica que la anterior, es decir, solo se venderán cuatro boletas por persona y se deben cancelar por medio de Ticketmaster.





Desde la primera edición, el festival comenzó a ser uno de los más grandes y esperados por los colombianos, pues reúne artistas de talla internacional con locales; mezclando géneros como el rock, el pop, la salsa y la música alternativa.

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La edición del 2025 presentó a talentos, como, Rubén Blades, Miguel Bosé, Fito Páez, Belanova, Los Bunkers y Los Auténticos Decadentes, demostrando que valoran las figuras históricas de la música y que son una buena combinación con los nuevos talentos.