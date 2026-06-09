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Hora del show de Shakira y J Balvin este 11 de junio: inauguración Mundial 2026 - CaracolTV

Shakira se presentará el 11 de junio en el Estadio Azteca de México con una nómina de artistas latinos como J Balvin y Belinda. Conoce la hora para ver el evento.

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A qué hora se presenta Shakira este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026

La barranquillera está preparando motores para dar un espectáculo inolvidable. Cada país anfitrión (México, Estados Unidos y Canadá) tendrá su propio evento de apertura.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
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A qué hora cantará Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
A qué hora cantará Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @shakira