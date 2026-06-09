A qué hora se presenta Shakira este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026

Todo está listo para la fiesta del Mundial de Fútbol 2026, evento deportivo en el que 48 selecciones se enfrentarán para competir por el primer puesto, título que actualmente ostenta Argentina, equipo ganador en el Mundial de Qatar 2022.

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La FIFA informó que en esta ocasión habrá tres eventos de inauguración, es decir, uno por cada país anfitrión, para que de esta forma puedan mostrar su cultura y darle la bienvenida a los equipos y sus respectivas comitivas.

A qué hora se presenta Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

El evento principal se llevará a cabo en el Estadio Azteca de México el 11 de junio y reunirá a una cuota de artistas latinoamericanos dentro de los que se destacan Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernánde,z Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.





Uno de los momentos más esperados es en donde 'La Loba' interpretará 'Dai Dai' y algunos de los clásicos de su carrera musical. La barranquillera ya fue vista ensayando en su avión para el espectáculo y hasta ha sido relacionada con Belinda, por lo que muchos analizan la posibilidad de que colaboren en el espectáculo.

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Los fanáticos podrán conectarse con la transmisión en vivo a través de la pantalla de Caracol Televisión y Gol Caracol. Además, la plataforma digital (señal en vivo) también estará habilitada para que los fanáticos se conecten a través de los dispositivos móviles.

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Cabe aclarar que el espectáculo se realizará 90 minutos antes del enfrentamiento entre México y Sudáfrica; por lo que en Colombia se transmitirá a partir de las 12:30 p. m.

En Estados Unidos y Canadá, el evento se realizará el 12 de junio previo a las jornadas deportivas. En este sentido, el Toronto se presentarán artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara; mientras que en Los Ángeles las estrellas serán Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

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Shakira ha anunció durante el lanzamiento de la canción mundialista que todas las ganancias de este tema serán destinadas a la educación de niños, niñas y adolescentes que estén en condición de vulnerabilidad alrededor del mundo. En YouTube, el video ya recoge más de 105 millones de visualizaciones.