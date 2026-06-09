“Tuve cáncer”: Andrea Serna hizo íntima revelación sobre su salud

Andrea Serna hizo la revelación en un video de TikTok, luego de que se uniera a la tendencia de ‘Cosas por las que no me envidiarías’. En esa primera grabación, la presentadora del ‘Desafío’ señaló que no tenía tiroides, algo que llamó la atención de sus seguidores.

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Posteriormente, la exmodelo, que tuvo accidente que le dejó una cicatriz visible, hizo otro video en el que explicó que no tenía tiroides porque hace años le diagnosticaron neoplasia papilar de tiroides, una enfermedad que empezó a mostrarse antes de que ella quedara embarazada.

“Yo sufría mucho en esa época de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando para el piso. Me fui de urgencias, me atendió el ortopedista, me mandó una resonancia de urgencia, me la hicieron, en fin”, empezó contando Serna.

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Con el examen, el especialista descubrió que la presentadora tenía unos nódulos en la tiroides, que no tenían que ver con su dolor de cuello, pero que sí eran de cuidado. Ella consultó al médico y le dijeron que, por el momento, no los iban a tocar, pero sí los estarían revisando periódicamente; ahí quedó embarazada.

Serna siguió con los chequeos médicos hasta que, dos años después, le confirmaron que tenía cáncer de tiroides. Afortunadamente para ella, el especialista le dijo, durante meses, que esta enfermedad “tiene muy buen pronóstico y tratamientos exitosos”, lo que ella se tomara la noticia de una manera tranquila.

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La presentadora se sometió a una cirugía, en la que le quitaron la tiroides completa, y eso fue suficiente para que la enfermedad desapareciera.Eso sí, Serna debe seguir el tratamiento médico que le asignaron para mantenerse saludable.

La vallecaucana hizo un llamado a todos sus seguidores para que no menosprecien los cheques médicos frecuentes. Asimismo, les mandó un mensaje de aliento a las personas que están pasando por una situación similar a la que ella vivió: “Hay una fuerza muy rara que aparece en nosotros cuando toca atravesar momentos que jamás imaginamos”.