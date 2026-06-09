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Qué enfermedad tenía Andrea Serna: presentadora del 'Desafío' tuvo cáncer

Andrea Serna, presentadora del 'Desafío' (programa de Caracol Televisión), reveló que tuvo cáncer y contó cómo logró superar esta enfermedad, en un video.

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“Tuve cáncer”: Andrea Serna hizo íntima revelación sobre su salud

La presentadora vallecaucana contó que vivió una situación de salud difícil, mientras estaba embarazada y dos años después de tener a su hija, cuando le diagnosticaron cáncer de tiroides.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Andrea Serna
Andrea Serna
Foto: Instagram @andreasernafotos