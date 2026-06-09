Periodista de Gol Caracol volverá a ser papá y reveló si tendrá niño o niña

Se trata de Julián Capera, periodista tolimense que llegó en 2026 a reforzar el equipo del Gol Caracol y que se encuentra esperando su segundo hijo, junto a su esposa, la periodista Marcela García.

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El ibaguereño y García compartieron con sus seguidores un emotivo video en el que caminan junto a su hijo, vestidos de blanco, hacia un campo abierto. Allí, la pareja abre dos extintores, que botan humo rosado, dando a entender que espera una niña, que se llamará Sara Julieta.

"Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa.” (Salmo 127:3). Antes de que la viéramos, Dios ya la conocía. Antes de escuchar su voz, Él ya tenía un propósito para su vida. Nuestra hija viene en camino y ya es testimonio del amor, la gracia y la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Bienvenida, Sara Julieta. Eres ternura para nuestras vidas, y una razón más para tener un corazón agradecido con el dador de la vida. Te amamos perlita; nuestras perla valiente, esforzada y arraigada", escribió la periodista en la publicación.



¿Quién es Julián Capera, periodista de Gol Caracol?

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Julián Capera es un periodista deportivo nacido en Ibagué, hincha del Deportes Tolima y con amplia experiencia cubriendo y analizando eventos futbolísticos. El tolimense ha trabajado en radio y televisión, pero también fue profesor de la Universidad de la Sabana. Además, ganó un Premio Nacional de Periodismo.

Lleva más de 10 años con su esposa, hincha de Millonarios, con quien ha construido una relación basada en el respeto, el amor y la devoción por Dios. Como fruto de su amor nació su primer hijo, Josué, que en 2026 cumple tres años. Ahora, la pareja espera una niña que termine de consolidar la familia que han formado durante estos años.