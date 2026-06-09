Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Laura Tobón, embarazada
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Julián Capera, periodista de Gol Caracol, volverá a ser papá; espera una niña

Periodista del Gol Caracol, que cubre el Mundial 2026, volverá a ser papá por segunda vez. Reveló, junto a su esposa, si espera niño o niña y el nombre que tendrá.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Periodista de Gol Caracol volverá a ser papá y reveló si tendrá niño o niña

Aunque el comunicador ya se encuentra fuera del país para todo el cubrimiento del Mundial 2026, hizo una publicación de Instagram en la que informó que su familia se agrandó.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de jun, 2026
Comparta en:
Julián Capera
Julián Capera
Foto: Caracol Televisión