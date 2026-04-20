Quién es Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol: ganó premio y fue profesor

Julián Capera nació en Ibagué, Tolima, pero desde hace varios años vive en Bogotá, ciudad en la que se formó profesionalmente y en la que ha cosechado una carrera muy admirada.

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El periodista, que se ha destacado en diferentes medios de comunicación, se ganó un Premio Nacional de Periodismo hace varios años y también trabajó como profesor en la Universidad de La Sabana, a las afueras de la capital colombiana.

Capera es un reconocido hincha del Deportes Tolima, pero también ha cubierto información de Millonarios y otros equipos del fútbol colombiano. Está casado con un periodista y tiene un hijo, que son el gran motor de su vida.

Aunque desde muy joven sintió pasión por el fútbol, desde pequeño supo que no tenía futuro como futbolista y se ‘retiró’ a temprana edad. No obstante, encontró otra forma de seguir vinculado a este deporte y de manera muy exitosa.





Junto al ibaguereño, llegan a Gol Caracol Rodolfo de Paoli —exfutbolista, narrador, entrenador y analista argentino— y Alexis García, experimentado técnico de fútbol y exjugador de Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores en 1989.

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¿Cuántos años tiene Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol?

Julián Capera tiene 31 años. Pese a su juvuntud, cuenta con más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo, trabajando en radio y televisión, y ha cubierto varios mundiales de fútbol. Asimismo, se ha destacado por su conocimiento en otros deportes, lo que lo hace un profesional integral.