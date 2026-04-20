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Quién es Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol: de dónde es y más

Detalles sobre quién es Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol. De dónde es, su trayectoria profesional y el equipo del que es hincha y mucho más.

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Quién es Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol: ganó premio y fue profesor

El ibaguereño se une al equipo del Gol Caracol para el gran cubrimiento del 2026, que se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México durante el mes de junio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Quién es Julián Capera, nuevo periodista de Gol Caracol