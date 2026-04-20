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Qué jurado de 'Yo Me Llamo' que acompañará a Amparo Grisales y César Escola - CaracolTV

Amparo Grisales reveló en 'Día a Día' que el jurado que la acompañará a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni en la nueva temporada de 'Yo Me Llamo' será el cantante de vallenato Elder Dayán.

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Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo: Amparo Grisales confirmó noticia en 'Día a Día'

'La Diva de Colombia' reveló quién la acompañará a ella, a César Escola y Aurelio Cheveroni en el Templo de la Imitación para elegir al mejor doble de Colombia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Este es el tercer jurado de 'Yo Me Llamo 2026': Amparo Grisales confirmó la noticia.