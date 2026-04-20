Dónde ver el foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia

Este encuentro se lleva a cabo este lunes 20 de abril como lanzamiento oficial del canal Negocios Ditu y reunirá a líderes gremiales, expertos y referentes del sector económico del país.

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La agenda iniciará con el panel Pulso económico, un conversatorio enfocado en el panorama macroeconómico de Colombia, las reformas necesarias de cara al próximo Gobierno y la coyuntura internacional con mercados estratégicos. Participarán Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; María Consuelo Araújo, presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura; Javier Díaz, presidente de Analdex; Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech y María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia. Moderará Víctor Grosso, conductor de Negocios Ditu.

Posteriormente, se desarrollará el panel Visiones de política macroeconómica y fiscal de Colombia, centrado en propuestas estratégicas para el fortalecimiento económico del país, abordando temas como sistema tributario, seguridad jurídica, política arancelaria, reducción de la informalidad y reformas estructurales. Participarán Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligent; Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público; Hernando Zuleta, decano de economía de la Universidad de los Andes, entre otros. Moderará Juan Roberto Vargas.



Dónder ver EN VIVO foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia

El evento se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de Caracol Televisión y será transmitido en vivo a través del ecosistema multiplataforma de Caracol Televisión, con emisión simultánea en DITU por Caracol, Noticias Caracol y Blu Radio, ampliando el alcance de esta conversación clave a millones de colombianos en todo el país.