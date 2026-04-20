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Dónde ver el foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia

Dónde ver el foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia, evento de Negocios Ditu, con el acompañamiento de Caracol Televisión, que busca analizar los principales desafíos y oportunidades en materia económica.

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Dónde ver el foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia

Negocios Ditu, con el acompañamiento de Caracol Televisión, organizan un espacio de conversación que busca analizar los principales desafíos y oportunidades en materia económica.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de abr, 2026
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