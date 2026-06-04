Cambio en la programación este 5 de junio por partido de Colombia: hora de 'A Otro Nivel'

Caracol Televisión anunció algunos cambios en su programación para este jueves 5 de junio debido a la transmisión del partido entre la Selección Colombia femenina y Uruguay, correspondiente a la Liga de las Naciones y las eliminatorias al Mundial Femenino. Como consecuencia, varios espacios habituales tendrán modificaciones en sus horarios y otros no serán emitidos durante la jornada.

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Qué novelas dan en Caracol Televisión este 5 de junio

Durante la mañana y buena parte de la tarde, la programación del canal se mantendrá sin cambios. Por lo tanto, los televidentes podrán ver espacios como 'Día a Día', 'María la del Barrio' y emisión del mediodía de Noticias Caracol, la cual estará al aire hasta las 3:30 p. m.

Sin embargo, los ajustes comenzarán a partir de ese horario. En primer lugar, la novela turca 'Tormenta de Pasiones' será transmitida hasta las 4:45 p. m. Posteriormente, 'Efé' ocupará la franja siguiente y permanecerá en pantalla hasta las 5:30 p. m., por lo que tendrá una duración menor a la habitual.



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Más adelante, el canal no emitirá 'El Juego de mi Destino', ya que ese espacio será destinado a la transmisión del encuentro entre la Selección Colombia femenina y Uruguay. De esta manera, los aficionados al fútbol podrán seguir las incidencias del compromiso a través de la señal de Caracol Televisión. La cobertura deportiva se extenderá hasta las 8:00 p. m.

Debido a este cambio en la parrilla de programación, tampoco se emitirá la edición central de Noticias Caracol, la cual habitualmente ocupa una parte de la franja nocturna.

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Una vez finalice el partido, la programación retomará su curso con la emisión de 'A Otro Nivel' a partir de las 8:00 p. m.. El concurso musical contará con la participación de Cristina Hurtado, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, y permanecerá al aire hasta las 9:30 p. m.

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Posteriormente, el canal dará paso a 'Vecinos', producción que se emitirá desde las 9:30 p. m. Finalmente, la jornada concluirá con la última edición de Noticias Caracol, la cual estará al aire hasta las 12:00 a. m.

Con estos ajustes, Caracol Televisión reorganiza parte de su programación habitual para incluir la transmisión del compromiso de la Selección Colombia femenina.

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