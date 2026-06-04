Radamel Falcao García y Lorelei Tarón lanzan nuevo proyecto y está basado en la vida real

El futbolista y su esposa han decidido unir sus historias y sus talentos para crear juntos la nueva colección de libros que habla de los sueños y retos que ha vivido el máximo goleador de la Selección Colombia y uno de los mejores centrodelanteros que ha dado el país.

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La pareja presentó su primer libro infantil durante una reunión en Bogotá. Dicho evento tuvo la presencia de su familia, amigos cercanos, medios de comunicación y un pequeño grupo de niños.

Lorelei Tarón recordó que la meta de su nuevo proyecto es enseñarles a las nuevas generaciones que lo que uno sueña nunca tiene límites, pues el libro destaca los valores del jugador y sus más nobles características. Además, recuerda que la historia de vida de Falcao no fue fácil, pero sus ganas de salir adelante fueron más fuertes que cualquier adversidad.



Los interesados podrán comprar la colección a partir del 4 de junio, por medio de la página oficial del proyecto: @elniñofutbolista.

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Para el delantero, el inicio de todo este sueño fue extraño, pero cuando ya vio estructurada la idea, se dio cuenta del impacto que puede generar en los lectores y está seguro de que su historia será de mucho valor para la sociedad. Está agradecido con la gente y de alguna u otra manera quiere retribuir su gratitud.

‘El Tigre’ dijo que durante un tiempo de su vida se sintió bloqueado en el ámbito emocional, pues su estadía en Argentina fue muy solitaria a pesar de haber estado acompañado de sus padres. Ahora cree que como varón y como niño se reprimen muchas emociones y entiende la importancia de empatizar con el prójimo, las ganas de insistir, persistir y pedir ayuda.

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Recalca que su colección de libros es para leer y compartir, pues, para él, su familia es fundamental porque desde que era tan solo un niño, sus padres y hermanos hicieron el esfuerzo para acompañarlo y motivarlo cada vez más.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Falcao García y Lorelei Tarón?

El colombiano llegó a Argentina en el 2006 para jugar en River Plate y durante ese año, ambos asistían a la misma iglesia, pero jamás se habían mirado con ojos de amor. Además, cabe recalcar que Lorelei era una joven aficionada por la música y tenía muy poco interés por el fútbol. Al inicio, la mujer no le prestaba atención porque era futbolista y en Argentina tenían buena fama.

Sin embargo, con el paso del tiempo Falcao logró conquistarla; ella le aceptó su primera cita, que fue a una cena con los compañeros de River Plate. En esa reunión estaban las esposas, novias y familias de los jugadores, por lo que el encuentro de ellos se sintió muy formal.

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No obstante, formalizaron su relación un año después de haberse conocido y se casaron en el 2007, creando una de las parejas más estables. Hoy en día llevan más de 18 años juntos y han formado una gran familia con cinco pequeños.