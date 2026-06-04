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De qué trata el libro de Radamel Falcao García y Lorelei Tarón: ya está a la venta

‘El niño que quería ser futbolista’: de qué trata este proyecto, cuándo sale a la venta y dónde comprar.

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Radamel Falcao García y Lorelei Tarón lanzan nuevo proyecto y está basado en la vida real

Se trata de la colección ‘El niño que quería ser futbolista’, que expone los orígenes del goleador de la Selección Colombia y su vida antes de llegar a las grandes ligas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Falcao García y Lorelei Tarón
Falcao García y Lorelei Tarón
Foto Instagram: @falcao