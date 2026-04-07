Lorelei Tarón habló de momento difícil en su matrimonio con Falcao: “Me sentía sin valor”

Aunque Lorelei Tarón y Radamel Falcao García tienen un matrimonio estable desde hace casi 20 años, no todo ha sido color de rosa, pese a que la pareja no habla mucho de esas dificultades. No obstante, la artista argentina se refirió al tema en el pódcast ‘Yo Creo’, en el que contó que hay una canción muy especial para ella, ‘Me dices’, con la que logró refugiarse en Dios.

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“Esa canción nació de un momento que pasé en mi matrimonio y, bueno, fue difícil, y Dios restauró mi matrimonio. Esa canción habla de la identidad como mujer, de quién creo yo que soy. Porque bueno, el mundo te puede decir una cosa, pero quién realmente soy yo para Dios. Es una pregunta que nos podemos hacer muchísimas mujeres y creo que hoy en día es la mayor crisis que están viviendo las generaciones, que no es de talento, sino de identidad. A veces no sabemos quiénes somos. Esta canción habla de lo que Dios dice de mí, que, aunque yo me sienta sin valor, Dios dice que soy hermosa y que soy amada […]”, declaró Tarón.

La artista prosiguió diciendo que: “Fue un momento difícil de mi vida, donde yo, tal vez, me sentía sin valor. Pero ahí es cuando yo voy a la palabra de Dios y Dios me habla. Porque la palabra de Dios, su amor, es el que llena [...]”.

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“[…] Me casé y entré en un mundo que es difícil: fama, reconocimiento, las personas todo el tiempo te alaban y que esto… claro, te dan valor por lo que haces: ‘Es la esposa de Falcao’, como sigue pasando hoy en día. Muchas veces es como: ‘Ah, eres la esposa de él, espectacular’, pero muchas veces ni me conocen. Todo bien, pero… ¿Me entiendes? Me costó mucho entender que mi valor no es… y más cuando me casé y dejé muchas cosas de lado y decía: ‘¿Qué estoy haciendo de mi vida?’ Yo acompañaba a mi esposo a todo lado, a todos los países, mil mudanzas, todos mis hijos nacionalidades diferentes…claro, siempre la esposa de Falcao, mamá de… entonces, hay momentos yo decía: ‘Yo ya no voy a poder hacer nunca esto’. Y ahí es cuando un montón de cosas se acumulan y vienen pensamientos, […], pero sí, la palabra de Dios es lo que me afirma a mí como hija de él”, agregó.

La cantante reiteró que su mayor refugio cuando tiene miedo o ansiedad es la palabra de Dios, pero que también es muy cuidadosa con lo que consume en redes sociales para mantener un amiente santo y no alterar su paz.

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¿Cuántos hijos tienen Falcao y Lorelei Tarón?

Actualmente, la pareja tiene cinco hijos, fruto de una relación que inició cuando el ‘Tiigre’ jugaba en River Plate, y que se ha mantenido estable pese a los constantes cambios de país derivados de la carrera deportiva del delantero. Sus hijos son Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven, quienes han nacido en distintos países como Mónaco, Inglaterra, Turquía y España, reflejando el carácter internacional de la vida familiar del jugador.

Lorelei Tarón confirmó que la familia no crecerá más, debido a razones de salud tras varios embarazos, señalando que con cinco hijos consideran su hogar “completo”