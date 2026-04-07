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Lorelei Tarón pasó momento difícil en su matrimonio con Radamel Falcao García

Lorelei Tarón habló de momento difícil que vivió en su matrimonio con Radamel Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia y jugador de Millonarios, y qué hizo para superarlo.

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Lorelei Tarón habló de momento difícil en su matrimonio con Falcao: “Me sentía sin valor”

La cantante argentina se sinceró sobre los conflictos internos que le trajo ingresar al mundo del fútbol con apenas 19 años, edad a la que se casó con el delantero colombiano.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Lorelei Tarón habló de momento difícil en su matrimonio con Falcao: “Me sentía sin valor”