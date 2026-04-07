Esposa del piloto que murió con Yeison Jiménez reapareció tras el parto con emotivo post

La viuda del difunto piloto Fernando Torres, Liliana Betancourt, volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al aparecer nuevamente en su cuenta oficial de Instagram para recordar con cariño al hogar que habían construido. Su pronunciamiento se da pocos días después de haber dado a luz a su segundo bebé en medio del duelo que atraviesa por la muerte de su pareja sentimental, quien falleció el 10 de enero de 2026 junto a Yeison Jiménez y más integrantes de su equipo de trabajo en Boyacá en medio de un accidente aéreo.

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Qué dijo la esposa de Fernando Torres tras dar a luz

El pasado 6 de abril se pronunció sobre su situación a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Allí compartió con sus seguidores una fotografía que se tomaron en 2021, cuando viajaron juntos a Estados Unidos y visitaron el Time Square de Nueva York. En la instantánea, se observa a Torres cargando en la espalda a su novia mientras sonríen para la cámara.



"Nuestras fotos y recuerdos ahora son mi más lindo tesoro. Te amo y te extraño", escribió junto al repost. Adicionalmente, agregó la canción 'Pase celestial' de Rolando Ochoa y Zona 8R, lo que conmovió a sus casi 10 mil seguidores en la citada red social.



Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que se pronuncia sobre su pareja y le dedica emotivas palabras desde su fallecimiento, pues un mes después del accidente, posteó un video con los mejores momentos del piloto y hasta le dedicó una carta abierta donde contaba cómo era su relación y le agradecía públicamente por todas las lecciones que le dio desde que se conocieron.

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Quiénes murieron en el accidente de Yeison Jiménez

Además del cantante de música popular, recordado por su canción 'El Aventurero', también viajaban cinco personas de su equipo de trabajo: el capitán Fernando Torres; Jefferson Osorio, el booking manager; Weisman Mora, el fotógrafo; Óscar Marín, el personal manager y Juan Manuel Rodríguez, el productor visual. Ninguno de los anteriores salió con vida del accidente; al igual que el artista, sus cuerpos fueron llevados a homenajes póstumos en Bogotá y en otras partes de Colombia.

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