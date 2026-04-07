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Mensaje de esposa de piloto que murió con Yeison Jiménez tras el parto - CaracolTV

Liliana Betancourt anunció a inicios de abril el nacimiento de su segundo bebé a través de una galería de fotos dedicada a su difunto esposo. La mujer reapareció en redes para recordar al piloto.

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Esposa del piloto que murió con Yeison Jiménez reapareció tras el parto con emotivo post

Liliana Betancourt anunció a inicios de abril el nacimiento de su segundo bebé a través de una galería de fotos dedicada a su difunto esposo. La mujer reapareció en redes para recordar al piloto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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La esposa de Fernando Torres reapareció en redes sociales tras dar a luz al bebé del piloto.