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Quién era el piloto que falleció junto a Yeison Jiménez su esposa anunció el nacimiento de su hija - CaracolTV

La esposa de Fernando Torres comparte imágenes del nacimiento de su hija y publica un mensaje en memoria del piloto, tras el accidente ocurrido en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero del 2026.

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Nace hija de piloto fallecido en accidente aéreo junto a Yeison Jiménez

La esposa de Fernando Torres comparte imágenes del nacimiento de su hija y publica un mensaje en memoria del piloto, tras el accidente ocurrido en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero del 2026.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de abr, 2026
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