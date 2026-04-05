Nace hija de piloto fallecido en accidente aéreo junto a Yeison Jiménez

Nació la segunda hija de Fernando Torres, piloto que falleció en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, junto al cantante popular Yeison Jiménez. El hecho se registró hace casi tres meses y generó impacto en seguidores del artista y en el entorno cercano del aviador.

Torres se desempeñaba en el sector aeronáutico y era reconocido por su trayectoria y por su relación profesional y personal con Yeison Jiménez. Al momento del accidente, el piloto se encuentra casado con Liliana Betancur y es padre de una niña. La pareja espera el nacimiento de su segunda hija.



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Tras el nacimiento de la menor, Liliana Betancur compartió en redes sociales una serie de imágenes que documentan distintas etapas del proceso. En la publicación incluye ecografías, fotografías familiares, registros de un baby shower y, finalmente, imágenes del nacimiento de la bebé.

La publicación también contiene un mensaje que presenta como una carta dirigida al piloto fallecido. El texto se construye desde la voz de la recién nacida y hace referencia al proceso de gestación, a los sentimientos de la madre durante el embarazo y a la expectativa por su llegada. El mensaje menciona el vínculo con el padre y alude a la espera por un encuentro.

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La difusión del contenido ocurre en plataformas digitales y genera múltiples reacciones por parte de los usuarios. En los comentarios, seguidores de la familia y del cantante expresan mensajes de acompañamiento dirigidos a Liliana Betancur y a sus hijas.

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Entre las interacciones se registran expresiones que destacan la fortaleza de la madre y mensajes de apoyo en el proceso que enfrenta tras la pérdida de su esposo. También aparecen mensajes que hacen referencia a la memoria del piloto y al acompañamiento hacia la familia: "Eres una guerrera"; "Lili, tu fortaleza es de admirar", "Mucha fortaleza, mujer"; "Eres una gran mujer, tu bebé desde el cielo tiene alguien que la cuida", son algunos de los comentarios.

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La publicación es interpretada por usuarios como un acto de recordación hacia Fernando Torres, en el contexto del nacimiento de su hija menor. Las imágenes y el mensaje circulan ampliamente y son compartidos por distintos perfiles en redes sociales.

El caso mantiene presencia en el entorno digital debido al impacto que genera el accidente aéreo y la relación del piloto con Yeison Jiménez. El nacimiento de la menor se convierte en un nuevo episodio dentro de la historia que sigue generando reacciones entre los seguidores.

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La familia continúa compartiendo momentos relacionados con el proceso que atraviesan, mientras los usuarios mantienen la interacción con las publicaciones y expresan mensajes en torno a la memoria del piloto y al crecimiento de sus hijas.

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