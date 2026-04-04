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Isa, exparticipante del Desafío, cambió de look usando trenzas en la playa

Isa, exparticipante del Desafío, compartió fotografías de las trenzas que ahora luce y, aunque muchos quedaron sorprendidos, otros le aseguran que es un cambio que debió hacer desde mucho antes.

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Isa, exparticipante del Desafío, tomó decisión sobre su apariencia: “ese look todo que ver”

La joven compartió fotografías del cambio y, aunque muchos quedaron sorprendidos, otros le aseguran que es un cambio que debió hacer desde mucho antes, pues le han llovido halagos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Isa, del Desafío, cambió de look.