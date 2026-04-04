Isa, exparticipante del Desafío, tomó decisión sobre su apariencia: “ese look todo que ver”

Los exparticipantes del Desafío del Siglo siguen dando de qué hablar en redes sociales, ya sea por la manera en la que han continuado su vida después del reality de los colombianos o por los otros deportistas con los que se han dejado ver públicamente.

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Isa, del Desafío, cambió de look

En esta oportunidad, quien se ha robado las miradas de los internautas ha sido Isa, quien hizo parte de la primera etapa de la competencia y regresó al final para ser la dupla de Leo durante la vuelta por Colombia.



Durante todo su paso por el juego, para nadie fue un secreto que la joven fue una de las más halagadas por su belleza y, fuera del reality, sucedió lo mismo con quienes la siguen en redes sociales. Ahora no es la excepción, pues se realizó un cambio de look que ha sido muy comentado.

Parece que, durante uno de sus viajes, Isa decidió dejar de lucir su larga cabellera y aprovechar su estadía en la playa para hacerse trenzas largas, que dejaron como protagonistas los rasgos de su rostro, una decisión por la que ha recibido múltiples aplausos.

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“Lo más lindo de todos los años del Desafío”, “Te ves increíble con esas trenzas, preciosa”, “Hermosa, te quedan bien las trenzas”, “Isa, esas trenzas todo que ver, te ves divina”, dicen algunos de los comentarios en sus redes sociales.

Incluso, Yudisa, quien les realizó trenzas a sus compañeras durante el Desafío del Siglo, dejó un mensaje en uno de los videos de la paisa, asegurando que le encantaba su nuevo look, por lo que la joven le respondió que quería que se las hiciera ella.

Participantes del Desafío que cambiaron de look

Vale la pena mencionar que ella no es la única que decidió hacer cambios en su físico después de salir de la competencia. Rosa llamó la atención por su nuevo look, pues ahora es rubia y, además, se puso extensiones de cabello, lo que la hace ver, según sus seguidores, como “una leona”.

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Adicionalmente, Miryan, dupla de Zambrano, el ganador del Desafío del Siglo, también aclaró su cabello después de tener que cortarlo debido al castigo que vivieron dentro de la competencia. En más de una ocasión, a la joven le han dicho que el cambio le favoreció bastante.