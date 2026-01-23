Cuánto dinero sacó Isa del 'Desafío' en esta segunda etapa que participó apoyando a Leo

En el capítulo 121 del 'Desafío del Siglo XXI' se lleva a cabo una prueba definitiva que determina la eliminación de una dupla. Isa y Leo enfrentan el Desafío a Muerte junto a otras tres parejas conformadas por Rata y Valentina, Tina y Kevyn, y Potro y Deisy. La competencia se desarrolla bajo el formato establecido para esta etapa del programa, en el que las duplas se miden en una prueba física y estratégica que define su permanencia. Al finalizar el enfrentamiento, Isa y Leo no logran superar a sus rivales y quedan eliminados de la competencia.

Tras concluir la prueba, Andrea Serna se reúne en el Box Negro con los integrantes de los equipos Neos y Gamma para llevar a cabo la despedida de los Súper Humanos que salen del programa. En este espacio, los participantes que abandonan la competencia comparten una reflexión sobre su paso por el programa, haciendo un recuento de su desempeño durante las pruebas y de las dinámicas que han experimentado a lo largo de la convivencia. También se refieren a las relaciones que construyeron con otros competidores durante las distintas etapas del reality.

Isa participa en este momento de cierre destacando el recorrido que ha vivido dentro del programa. Su paso por la competencia se dio en dos momentos diferentes, ya que inicialmente salió del reality y posteriormente regresó en la etapa final con el objetivo de apoyar a su compañero en la recta del juego.

En este contexto, Isa revela que se lleva a casa un total de 12 millones 375 mil pesos correspondientes a la segunda etapa de su participación en el programa. Esta cifra se obtiene como resultado de las pruebas y dinámicas desarrolladas desde su regreso a la producción, en las que compitió junto a Leo como parte del equipo Neos.

Al hablar sobre lo que sigue tras su eliminación, Isa menciona el reencuentro con su hija una vez salga oficialmente de La Ciudad de las Cajas. Además, señala que espera ese momento con emoción y expresa que sabe que su hija se siente orgullosa de su paso por el formato.

