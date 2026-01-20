Por qué dicen que Tekashi 6ix9ine, ex de Yailin La Más Viral, murió: qué se sabe

Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69 y expareja de la artista Yailin La Más Viral, se vuelve tendencia en las plataformas digitales durante últimas horas debido a rumores que circulan en redes sociales sobre su supuesta muerte mientras permanece en prisión. La información se difunde principalmente a través de publicaciones no oficiales, lo que genera dudas entre seguidores y usuarios que buscan conocer su situación actual.

Qué se sabe sobre la supuesta muerte de Tekashi 69

Las versiones que circulan señalan que el presunto fallecimiento estaría relacionado con un hecho violento ocurrido dentro del centro penitenciario en el que permanece. Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación por parte de autoridades, familiares, representantes legales ni entidades oficiales que respalden estas afirmaciones. Tampoco se registran alertas públicas relacionadas con su estado de salud.



El artista se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde inicios de 2026. Su ingreso al recinto responde al incumplimiento de los términos de su libertad condicional, situación por la cual recibe una condena de tres meses de prisión. Además, enfrenta una sanción adicional consistente en doce meses de supervisión, también derivada del mismo incumplimiento.

Es necesario mencionar que desde su reclusión, no se reportan cambios en su estatus legal.

La última actividad del artista en redes sociales se registra el 11 de enero. En esa publicación, sus seguidores reaccionan con mensajes en los que preguntan por su estado de salud y su situación actual. A pesar de la interacción generada, no se publica información adicional ni aclaraciones posteriores desde sus cuentas oficiales.

La ausencia de un pronunciamiento formal contribuye a la difusión de versiones no verificadas. Hasta ahora, no se conoce la emisión de un comunicado oficial que confirme o desmienta los rumores.