Blessd está esperando un hijo y ya le hizo canción: “Solo quiero que tú llegues”

En la publicación de Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, aparece él de espaldas, abrazando a su novia, y mamá de su bebé, mientras ella sostiene la ecografía y los zapatos de bebé con los que confirmaron la noticia de la dulce espera.

El cantante paisa, que confirmó que tuvo una pelea de puños con Feid, además compartió una parte de la canción que lanzó en honor a su primogénito. “No tengo cicatrices, ya sané los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones”, dice el tema.

“ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO!! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío”, agregó en su canción y en su ‘post’ de Instagram.

La noticia emocionó a cientos de fanáticos del antioqueño y a varios amigos del artista. Falcao, por ejemplo, fue uno de los que reaccionó a la noticia con un ‘like’, mientras que Maluma, amigo cercano del artista, le comentó: “El bendeciditoooooo !!!!!”, haciendo referencia al apodo que él mismo se puso para darse a conocer en el mundo artístico: “El Bendito”.



Quién es la novia de Blessd, con la que espera un hijo

El artista ha mantenido una relación sentimental desde hace varios meses con Manuela QM, una ‘influencer’ y creadora de contenido colombiana con una presencia destacada en redes sociales. Es conocida por su actividad digital y por construir su marca personal en plataformas como Instagram lo que la ha consolidado como figura pública independiente.

La relación ha sido objeto de polémica y especulación desde que se confirmó públicamente, especialmente debido a episodios de distanciamiento, reconciliaciones y ataques en redes sociales que Blessd mismo ha enfrentado defendiendo a su pareja. Además, desde que el artista terminó con 'La Suprema', sus seguidores han tenido gran interés sobre su vida amorosa.

