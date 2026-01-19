Publicidad

Blessd está esperando un hijo: quién es la novia y mamá de su bebé

Blessd anunció que está esperando un hijo con una tierna publicación en Instagram. Varios famosos, como Radamel Falcao García y Maluma, reaccionaron a la noticia.

Blessd está esperando un hijo y ya le hizo canción: “Solo quiero que tú llegues”

El cantante de reguetón antioqueño compartió la noticia de que será papá, a través de una publicación en Instagram, en la que mostró una ecografía del bebé, y unos tenis pequeños.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de ene, 2026
