¡Vuelve y juega! Se especula que el romance entre Blessd y ‘La Suprema’ habría llegado a su fin

Blessd, el cantante de música urbana, ha estado en boca de varios medios de comunicación no solo por sus éxitos, sino también por su vida amorosa. Tanto así que su romance con Nicole Rivera, más conocida como La Suprema, se vio involucrado en varias controversias por, presuntamente, la cercanía del cantante con otras creadoras de contenido.

A pesar de que fue de conocimiento público la ruptura entre el cantante y Nicole, en octubre del 2024 se dio a conocer que ambos habrían decidido darse una segunda oportunidad en el amor, así lo publicaron por medio de unas imágenes que compartió ‘El Bendito’ en su Instagram, lo que generó varias opiniones entre sus seguidores, pues unos celebraron que volvieran, otros los criticaron.

Para el ojo público, la relación de los jóvenes estaba mejor que nunca, o así lo demostraban en sus redes sociales, en donde dieron a entender que el amor y el perdón habían triunfado.

Cabe resaltar que de Nicole se rumoró que, supuestamente, fue pareja del futbolista Richard Ríos, no obstante, ella nunca lo confirmó. Por su parte, a Blessd lo señalaron por, presuntamente, haber salido con Mariana Zapata.

Sin embargo, estos rumores quedaron en el aire y tanto el cantante como la creadora de contenido dejaron en claro que el amor estaba más vivo que nunca, hasta hace poco que los seguidores de ambos se percataron de un curioso detalle.

¿Blessd y ‘La Suprema’ terminaron por segunda vez?

En esta oportunidad los internautas se percataron de que Blessd y ‘La Suprema’ ya no se siguen en Instagram, lo que los llevó a pensar que se pudieron presentar problemas en su relación. Según se puede ver en el Instagram del intérprete, él ya no sigue a ‘La Suprema’ y ella a él tampoco. Por si fuera poco, en el perfil de la creadora de contenido ya no aparece ninguna de las publicaciones que tenían juntos. Cabe señalar que en el perfil del artista estas fotografías aún están publicadas.

Lo curioso es que en los últimos días la pareja compartió en sus cuentas oficiales fotos juntos de su viaje a Europa, pero este miércoles 15 de enero Nicole se tomó una foto sola viajando en un avión.

Ante estos hechos, sus seguidores señalan que puede ser una pequeña pelea en la relación o estarían realizando algún tipo de marketing para promocionar una canción de Blessd. De igual manera, se espera que alguno de los dos pueda dar alguna declaración para así esclarecer la situación frente a su estado sentimental.