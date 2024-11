Ryan Castro y Blessd fueron duramente criticados por Yina Calderón, conoce la razón

Ryan Castro y Blessd han estado en la mirada del público desde la publicación de la canción +57 en la que colaboraron con Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, DFZM y Ovy on the Drums y que se hizo bastante polémica debido a su letra y a los temas que aborda.

Posteriormente,protagonizaron un escándalo durante un concierto en el que alguien del público les arrojó una botella y el intérprete de ‘Soltera’ decidió bajarse del escenario para hacer justicia por mano propia, mientras que el otro cantante pedía que seguridad sacara al hombre.

De la misma forma, el autor de ‘Mujeriego’ se ha convertido en noticia debido a los rumores de que Pepe Aguilar, el papá de Ángela lo habría demandado a raíz de la letra y el título de una de sus nuevas canciones: “Fan de su relación”.

Conoce más:¿Pepe Aguilar demandó a Ryan Castro por Ángela Aguilar?: el colombiano encendió la polémica

Adicionalmente, en los conciertos los dos hacen bromas al respecto, inicialmente Castro dice que a Cazzu y a Nodal les dedicaron una canción y posteriormente su colega responde: “¿la misma que el papá te demandó?” lo que daría más indicios. A pesar de todo, los rumores de que no sea un tema legal, sino una estrategia de marketing también son bastantes y solo el tiempo dirá qué es lo que ocurre entre los artistas.

Publicidad

Yina Calderón se despachó contra Ryan Castro y Blessd

A través de sus redes sociales, la polémica influenciadora se sumó a los comentarios acerca de ‘+57’ y por esoresaltó las disculpas de Karol G y se mostró en desacuerdo con la forma en la que los dos hombres manejaron el tema.

Lee sobre el tema:¿Maluma y Feid cambiarán la letra de la canción +57?: esto es lo que diría

Publicidad

Al respecto dijo que no le parece su comportamiento, principalmente porque ella se mostró comprensiva y con intención de aprender, pero ellos todo el tiempo habrían dado a entender que le decían al público: “de malas, no me importa”.

Por otro lado, en sus críticas dijo también que, tanto Ryan como Blessd “se están dejando llevar por la fama y están en una película”, insistió en que la manera en la que han reaccionado no es la ideal y que su actitud es reprochable.

Karol G respondió a las críticas de ‘+57’

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y otros que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado”, escribió Karol G como reacción a los comentarios negativos sobre su canción.

Mira también:Fariana estalló contra Karol G por no ser incluida en la canción '+57': mira sus duras palabras

Publicidad

Agregó que con +57 “se ha sacado de contexto una canción que buscaba celebrar la unión entre los artistas. Ninguna de las cosas dichas tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

La paisa manifestó que se siente muy afectada y quiere disculparse de corazón por lo sucedido. Por otro lado, agradece a quienes la siguen apoyando en este momento y le envía un mensaje a Feid, Ryan Castro, Maluma, J Balvin, Blessd, DFZM, Ovy on the Drums diciéndoles que guardará siempre en su corazón la energía con la que trabajaron.