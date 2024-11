Fuerte polémica entre mujeres que salieron con Blessd: Una de ellas traicionó a la otra

Las redes sociales están a estallar luego de que se diera a conocer la polémica que surgió entre Mariana Zapata y Karina García, quienes fueron pareja de Blessd, cada una en un momento diferente, y lo que terminó causando que la amistad entre ellas se terminara.

Aunque el cantante vuelve a estar en medio del ojo del huracán, en esta oportunidad no es de manera directa, puesto que los cibernautas se están enterando de qué fue lo que pasó entre las dos mujeres y cómo se dieron los hechos.

Polémica exnovias de Blessd

Esta polémica que no para dar dar reacciones en las redes sociales empezó cuando Yina Calderón respondió a uno de sus seguidores sobre qué pensaba de Mariana Zapata: "ella no me ha hecho nada, pero sé que ella le bajó el novio a Karina García, que era su amiga. Ella le tendió la mano, la metió a la casa, hacían tiktoks y la vieja le tumbó a la pareja".

Es importante tener en cuenta que Mariana Zapata es una creadora de contenido cuyo enfoque está en el estilo de vida, belleza, moda y viajes, quien cuenta con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Tras esto, una de las amigas de las mujeres implicadas respondió a uno de sus fanáticos, confirmando que lo dicho por la empresaria de fajas: "Muy mal hecho. En el grupo de amigas todas quedamos impactadas porque Karina la veía como su hermana. Y eso de inventar para crear una cortina de humo, diciendo que Kari se metió con el papá de ella, eso es mentira". Sumado a esto, la modelo contó que la afectada tuvo que hacer terapia para superar el dolor que le causó esta traición.

Ante el revuelo causado por sus declaraciones, Yina Calderón salió a sus redes a revelar que el hombre en discordia entre estas dos amigas fue Blessd y que ella misma vio a Karina destrozada, resaltando que más allá de ser por su expareja, era por haber sido engañada por una mujer a la que había ayudado tanto.

Pobre Blessd recién perdonado y sale este chisme jajaja 😅 pic.twitter.com/gWadImDArh — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) November 22, 2024

En medio de todos los comentarios, Mariana Zapata salió a defenderse con un extenso mensaje en sus historias de Instagram, en el que escribió: "Cuando hablen de ustedes vean a esas personas on compasión y empatía porque necesitan atención, amor y mucha paz. Yo siempre le seré fiel a los valores y a la moral que me inculcaron en mi familia, porque fallarle al respeto sería como fallarme a mí misma".

Hasta el momento, ni Karina García ni Blessd han dado declaraciones al respecto, dejando de lado la polémica, especialmente porque hace poco el cantante volvió a tener una relación con La Suprema.