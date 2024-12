Pirlo lanzó duras declaraciones contra Blessd y anunció que dirá toda la verdad

Blessd sigue bajo el ojo del huracán por las polémicas que enfrenta con otros artistas colombianos, en este caso la disputa ahora es con Pirlo 420, rapero, quien no guardó silencio y le mandó fuertes declaraciones en las redes sociales.

Cabe destacar que 'El Bendito' ya había criticado a Feid, por lo que decidió hacer un radical cambio en el video musical de su colaboración llamada 'Sí sabe Ferxxo' , frente a lo que el paisa no ha dado respuesta a su colega y se mantiene al margen de esta discusión.

Pirlo envió fuertes declaraciones a Blessd

La pelea entre Pirlo y Blessd parece haber empezado alrededor de julio de 2024, cuando el rapero mencionó en una entrevista para Mix que su amistad con el reguetonero ya no era igual, pues no estaba obligado a aguantarse humillaciones por el hecho de que el paisa le ayudó en un momento complicado de su vida.

Cabe destacar que estos artistas tienen una colaboración llamada 'Ziploc', con la cual lograron un mayor reconocimiento internacional y consiguieron que fuese un éxito entre sus fanáticos.

No obstante, Pirlo demostró que las cosas entre ellos dos en definitiva ya están en muy malos términos y se despachó en contra de Blessd y Westcol, quien también terminó dentro de la polémica.

A través de sus historias de Instagram, el caleño lanzó un fuerte mensaje a 'El Bendito' y el streamer: "Todos ustedes me han buscado, ¿se les olvida? Por mí hicieron trap y los escucharon por primera vez en ese género. No tienen dignidad, hablan mal el uno del otro y véanse ahí. Yo viví día y noche con ustedes y tengo los datos reales. Únanse artistas y youtubers que con todos puedo en cinco minutos porque eran fanáticos míos".

Las declaraciones de Pirlo impactaron a todos sus seguidores, quienes no esperaban que las cosas empeoraran: "yo preferí tirarme el mundo en contra por respetar mi dignidad y no quedar como un lambón por ahí aguantando humillaciones. No hablen mal, desagradecidos, que se les ve feo", dijo.

Ante esto, el rapero calero lanzó una advertencia: "Les voy a dar seis meses para que vean cómo se van a traicionar uno al otro y van a quedar sin la chispa de la polémica".

No siendo suficiente, Pirlo también mencionó al streamer exnovio de Aida Victoria Merlano: "Westcol deje de ser tan agregado que yo nunca le hice nada para que esté hablando de mí por ahí. Solito y por mi propia cuenta estoy número 13 en el mundo. ¿Eso les duele? Deje de ser lambón, que usted era fanático mío y hay videos en donde lo dice, ¿qué pasó? Yo me sentiría mal en esa posición".

Tras esto, Westcol reaccionó en una de sus transmisiones en vivo y dio a conocer qué piensa de la historia que subió el manager de Pirlo, quien habría indicado que tiene una de las cadenas de Blessd.

"¿Cree que eso es fronteo? Robarle a una persona que te lo apoyó, te sacó del hueco pa', robarle a una persona cuando tiene la casa vacía, ¿ustedes van a apoyar eso? Hay que ser bruto", comentó el streamer con bastante molestia.

Pirlo no guardó silencio, pero sí dejó en claro que se centrará en sus próximos lanzamientos para finalizar el año, aunque recalcó que en enero de 2025 dará a conocer, de manera pública, toda la información acerca de la que habló en sus historias sobre Blessd y Westcol.