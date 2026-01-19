Giovanny Ayala dedicó sentidas palabras en memoria de Yeison Jiménez, en misa en su honor

Luego de dos semanas de la muerte de Yeison Jiménez, varios colegas y familiares lo han despedido en varios eventos. El más reciente fue en el Movistar Arena, en Bogotá, en donde algunos cantantes llegaron al escenario para rendir un homenaje por el lago que dejó, entre ellos estuvieron: Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Marbelle, Jhonny Rivera, y más.

Mira también: Hermana de Yeison Jiménez le respondió a Giovanny Ayala por llamar "circo" al homenaje



Qué dijo Giovanny Ayala en la misma en honor a Yeison Jiménez

Ahora bien, en medio de esta triste noticia, Giovanny Ayala, quien también pudo compartir con el intérprete de 'Aventurero', estuvo en una misa en su honor. En el altar pusieron las fotos de las cinco personas que fallecieron en el accidente de avioneta en Paipa. Posteriormente, él se paró al frente y también dio una palabras muy sentidas por su colega.



"Gracias por permitirme esta eucaristía a estas seis almas que se fueron, lo sentimos muchísimo y mucha fortaleza a su familia. Solo pedirles a mis colegas a todo los amigos, reconciliación, paz, mura oración para ellos que se fueron. Una historia muy triste, pero la vida hay que seguirla, y siempre orando. Paz su tumba a cada uno de ellos", afirmó.

Frente a este gesto, los usuarios de Instagram no dudaron en aparecer y afirmar que fue un acto muy lindo. Les gustó cómo todos se reunieron para darle el úiltimo adiós y dedicarle unos minutos a su memoria.



"Aún me duele como si fuera mentira, qué duelo tan berraco maestro", "gracias Giovanny por tu hermoso mensaje", "qué lindo gesto, con cariño y respeto", "Dios lo bendiga siempre, muy bonito homenaje, que corazón tan lindo", dijeron algunos.

Publicidad

Es de resaltar que, los seguidores se están alistando para el gran concierto que habrá en El Campín, en Bogotá, por Yeison Jiménez. Este se iba a hacer el 28 de marzo de 2026, pero por la trágica situación, varios artistas se pararán en el escenario para entonar y recordarlo haciendo lo que tanto él amaba.

Mira también: El gesto de Giovanny Ayala con los policías que rescataron a su hijo Miguel

Publicidad

El evento se llevará a cabo el sábado 31 de enero, y desde las 6:00 p.m. los fanáticos podrán disfrutar de la mejor música del artista. Por lo cual, hay que llegar a tiempo para no perderse de ningún momento, y presenciar el último concierto con sus mejores producciones.

