Qué dijo Giovanny Ayala en una misa en honor a Yeison Jiménez: VIDEO del momento

En medio del dolor que están afrontando algunos por la partida de Yeison Jiménez, Giovanny Ayala quiso decir unas palabras en honor a su legado en la música y memoria.

Giovanny Ayala dedicó sentidas palabras en memoria de Yeison Jiménez, en misa en su honor

Varios colegas están en medio de su dolor por la muerte de Yeison Jiménez. Para ello, sus familiares, colegas y más personas han realizado homenajes para mantener vivo su legado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de ene, 2026
Giovanny Ayala dedicó sentidas palabras en memoria de Yeison Jiménez, en misa en su honor