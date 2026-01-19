Concierto en El Campín de Yeison Jiménez: confirman nueva fecha y hora

Tras el más reciente concierto en homenaje a Yeison Jiménez, su equipo confirmó que el evento que tenían planeado para el 28 de marzo en El Campín, cambió de fecha. Para ello, enviaron un comunicado afirmando que este era el sueño del artista y que lo harán realidad junto a varios colegas.

Cuándo es el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

"Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público", afirmó el texto.



Es decir, que ahora el evento que se realizará el próximo sábado 31 de enero a las 6:00 p.m. Para quienes deseen ingresar, lo podrán hacer a partir de las 3:00 p.m. y deben tener mínimo 18 años para disfrutar de este concierto en El Campín.



Cómo es la devolución de la boleta para el concierto de Yeison Jiménez

Ahora bien, en el comunicado también detallaron qué pasará con las personas que no desean ir y que ya habían comprado su boleta. Según indicaron, podrán pedir la devolución del dinero hasta el 30 de enero de este 2026, de acuerdo con los términos y condiciones de la compañía en donde se adquirieron. Varios fans están listos para darle el último adiós y no se perderán de este momento, en donde recordarán sus mejores canciones que siguen vivas.

"Todos a cumplirle el sueño al aventurero, vamos por ese sold out de 'Mi promesa tour 2' con el corazón", "como fuera de grato que apareciera de sorpresa en ese show, bendito Dios, es solo un pensamiento que tuve", "es y será el mejor cantante de la música región en Colombia", "el aventurero desde el cielo merece que llenen El Campín a su nombre", "desde el cielo el estará cantando para todos, desde la tarima mas grande que pueda existir", dijeron algunos.





Es de destacar que, en el lugar donde él nació, exactamente en Manzanares, Caldas, también le rendirán un homenaje. Sus fans lo siguen recordando por ser una gran persona y cantante, que dio todo por la música popular.