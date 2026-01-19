Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Cuándo es el concierto en homenaje a Yeison Jiménez: confirman hora y lugar

El equipo de Yeison Jiménez hizo un comunicado oficial, en donde detalló lo que será el nuevo concierto del caldense en El Campín, de Bogotá. Mira todos los detalles acá.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Concierto en El Campín de Yeison Jiménez: confirman nueva fecha y hora

El equipo emitió un comunicado oficial, en donde afirmaron que en el evento habrá artistas de primer nivel para recordar a Yeison Jiménez y todo el legado que dejó tras su muerte en un accidente aéreo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Concierto en El Campín de Yeison Jiménez: confirman fecha y hora