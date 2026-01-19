Emotivo mensaje de la viuda de Ómar Geles a la esposa de Yeison Jiménez: "No lo aceptaba"

Desde el sábado diez de enero, los fanáticos, familiares y colegas han despedido a Yeison Jiménez, quien falleció junto a otras cuatro personas en un accidente aéreo en Paipa. Este hecho ha tenido a todos impactados, porque no esperaban que ocurriera tan pronto.

Qué le dijo la viuda de Ómar Geles a la esposa de Yeison Jiménez

Ahora bien, en mdio de esta situación, María García, viuda de Omar Geles, habló en su cuenta de Instagram, luego de que varios seguidores le cuestionaran por este tema y frente a esto, ella dijo que cada persona vive su duelo a su manera. Además, recordó cómo fue aquella batalla que afrontó cuando Omar Geles falleció.



"Y mi consejo es, es más, ella en estos momentos, estoy completamente segura que ella no va a ver redes. Yo no lo hacía y cuando yo veía, me acuerdo que era algo que era un no rotundo, no aceptaba que él no estuviera conmigo. Ella está en ese proceso y yo lo que diga, siento que no va a servir de absolutamente nada, de verdad", afirmó

Es de destacar que, Sonia Restrepo ha estado publicado diferentes imágenes junto al intérprete de 'Aventurero'. La más reciente, fue en donde ella aparece dándole un beso al ataúd en el Movistar Arena, lugar en donde se estaba llevando a acabo el homenaje rodeado de muchos fans y de sus colegas.

Por lo cual, los fans no dudaron en enviaron varios mensajes de apoyo para superar este momento tan doloroso y le pidieron que oraran mucho, para que la familia pueda superar lo que está afrontando a raíz de la muerte del cantante.





"Los acompañamos con amor en este momento tan doloroso, que Dios de fortaleza a esta familia", "mucha fuerza, el estará siempre contigo y los niños", "entrega tu dolor, tu pérdida tu ausencia, tu vacío al Padre al Hijo y al Espíritu Santo", "que el todopoderoso la acompañe y le dé sabiduría, para quizás poder apaciguar un poco el dolor que deja la partida de su esposo", dijeron algunos en la última publicación.