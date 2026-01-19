Emotivo mensaje de la viuda de Ómar Geles a la esposa de Yeison Jiménez: "No lo aceptaba"

Publicidad

Mensaje de Maren García, viuda de Omar Geles, a la esposa de Yeison Jiménez

Maren García. viuda de Omar Geles, se pronunció en sus redes sociales sobre la muerte de Yeison Jiménez. Le envió un mensaje a Sonia Restrepo, su esposa, quien está atravesando este dolor.

En medio del dolor que está atravesando Sonia Restrepo, Maren García dio unas palabras ante la más reciente muerte de Yeison Jiménez; esto, tras una dinámica con sus seguidores.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 19 de ene, 2026
