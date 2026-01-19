Íngrid Karina volvió a dar de qué hablar, luego de publicar una nueva imagen tras cinco meses de su rehabilitación. Precisamente, la modelo ha ido documento todo su proceso, y sus fans le han enviado mensajes de apoyo.

Mira también: Ingrid Karina reveló cómo lucía hace 17 años junto a sus hijos: impactó a sus seguidores



Cómo se ve actualmente Íngrid Karina

Ahora bien, en esta ocasión, posó muy elegante junto a un traje oscuro y una camisa blanca. Al lado de su cuerpo, apareció un clip pequeño de cómo estaba hace un buen tiempo, cuando la encontraron en condición de calle. Por lo cual, los internautas no dudaron en asombrarse, porque han visto su evolución y están muy felices por ella.



"Solo le diré una cosa. Usted es una berraca y tiene mi admiración. Salir de eso, no es fácil y más difícil es no volver a caer en el y mantenerse fuera, mis respetos", "eres inspiración para otras hermanas, no lo olvides, continúa recuperándote si puedes", "qué bella estás", "te sigo desde el inicio de tu rescate", "estabas perdida de las redes, espero que estes bien, viviendo el proceso de trasformación, que este año sea de muchas bendiciones para ti", expresaron algunos.

Es destacar que, Ingrid se ha unido mucho con los internautas, quienes han podido acompañarla en todo su proceso de recuperación. La mujer no solo ha mostrado lo mucho que ha mejorado, sino también las recaídas que ha tenido.





Aunque en su momento, afirmó no haberse sentido muy bien y que tenía que volver a un centro de salud. Los usuarios de Instagram la han animado para no rendirse, dejándole claro que sí puede, y más con las lindas palabras que le dejan a diario.

Publicidad

Mira también: Ingrid Karina confirma que nuevamente se internará: “Sigo en mi proceso”

La última publicación que hizo antes de desaparecer de las redes sociales, fue el 12 de agosto de 2025. En aquel clip, la mujer indicó estar haciendo compras, porque se iba a ir al gimnasio y luego se iba a internar. Aunque para ese entonces, aún le faltaba todo un proceso, pero ya veían un cambio en ella.

Publicidad

Ingrid Karina también se ha mostrado en los eventos, disfrutando cada segundo de las bendiciones que le da vida, en esta segunda oportunidad, tras habersido encontrada en condición de calle por un seguidor. A partir de allí, su vida dio un giro 180 grandos, gracias quienes la quieren ver bien.