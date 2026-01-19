Publicidad

Cómo se ve Ingrid Karina, la modelo que reapareció luego de su rehabilitación

La modelo Ingrid Karina sorprendió a todos sus seguidores, tras su más reciente publicación en redes sociales. Mostró cómo luce actualmente tras estar en rehabilitación.

Íngrid Karina reapareció luego de cinco meses y reveló cómo luce actualmente

La modelo volvió a publicar una imagen, en donde se ve muy sonriente y tras este hecho, los seguidores no dudaron en reportarse. Varios quedaron impresionados por lo bien que se ve.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 19 de ene, 2026
