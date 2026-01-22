Kevyn, campeón del 'Desafío 2024', deja callado a Leo por decirle que su cuarto de hora ya pasó

Andrea Serna se comunica con los equipos Gamma y Neos al inicio del capítulo 120 del 'Desafío del Siglo XXI'. La presentadora establece contacto para abordar una de las decisiones más recientes dentro de la competencia, relacionada con la asignación del Chaleco de Sentencia. Durante la llamada, se dirige a Leo, integrante de Neos, para preguntarle por qué su equipo decidió colocar este elemento a Tina y Kevyn, pertenecientes a Gamma.

Mira también: Rata reaccionó en vivo al polémico beso que le dio a Deisy en el 'Desafío', ¿se arrepiente?



Leo responde explicando que la decisión se basa en el recorrido previo de algunos competidores dentro del formato. Señala que Kevyn y Valkyria ya han participado en otras ediciones y hasta se han convertido en campeones, por lo que considera que su permanencia en el 'Desafío' ya está respaldada por esas experiencias. En ese contexto, plantea que los competidores nuevos deberían tener mayor visibilidad y oportunidades dentro de la competencia.

La respuesta de Leo genera una reacción inmediata por parte de Kevyn. El competidor manifiesta inconformidad frente a lo expuesto y sostiene que tanto él como Valkyria cuentan con las mismas condiciones que el resto de participantes para continuar en el programa. Kevyn recalca la importancia de reflexionar antes de emitir comentarios relacionados con la trayectoria de los demás y señala que asumirá el Desafío a Muerte en el Box Negro con total disposición para competir.

Mira también: Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"





En su intervención, Kevyn indica que está preparado para enfrentarse a cualquier rival asignado, incluidos Leo y Rata, y expresa que no representa una dificultad medirse con ellos en esta instancia. También recuerda una temporada anterior en la que participó frente a Olímpico, y añade que en esta ocasión fue elegido por el público colombiano para estar en el programa.

Publicidad

Durante su exposición, Kevyn hace referencia a las cualidades que, desde su perspectiva, lo diferencian dentro de la competencia, aludiendo a aspectos de su desempeño y experiencia acumulada a lo largo de las pruebas.

Mira también: Valentina llora a escondidas en el baño del 'Desafío' por comentario hiriente de Leo

Publicidad

Una vez finaliza la comunicación con Andrea Serna, las reacciones continúan al interior de los equipos. En Gamma, varios integrantes expresan su acuerdo con los planteamientos de Kevyn y respaldan su postura frente a la decisión tomada por Neos. En contraste, dentro del equipo Neos, Deisy se dirige a Leo y le solicita mantener la calma y evitar que la situación genere mayor controversia entre los grupos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.