Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Kevyn, campeón del 'Desafío 2024', deja callado a Leo por decirle que su cuarto de hora ya pasó - CaracolTV

Cansado de las indirectas del integrante de Neos, Kevyn aprovecha una llamada con Andrea Serna para defenderse tanto a él como a Valkyria de las críticas por estar en esta edición del programa.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Kevyn, campeón del 'Desafío 2024', deja callado a Leo por decirle que su cuarto de hora ya pasó

Cansado de las indirectas del integrante de Neos, Kevyn aprovecha una llamada con Andrea Serna para defenderse tanto a él como a Valkyria de las críticas por estar en esta edición del programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (1).jpg