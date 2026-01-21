Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Rata reaccionó en vivo al polémico beso que le dio a Deisy en el 'Desafío', ¿se arrepiente? - CaracolTV

El Súper Humano gana un sorteo en Neos para mostrar nuevamente sus redes sociales en televisión. Mafe Aristizábal muestra el cómico beso que le dio a Deisy cuando estaba en etapa de conquista.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Rata reaccionó en vivo al polémico beso que le dio a Deisy en el 'Desafío', ¿se arrepiente?

El Súper Humano gana un sorteo en Neos para mostrar nuevamente sus redes sociales en televisión. Mafe Aristizábal muestra el cómico beso que le dio a Deisy cuando estaba en etapa de conquista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (81).jpg