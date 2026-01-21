Rata reaccionó en vivo al polémico beso que le dio a Deisy en el 'Desafío', ¿se arrepiente?

Mafe Aristizábal llega a Playa Baja para visitar al equipo Neos luego de que obtener la victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar, realizado en el Box Rojo.

Mira también: Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"



Durante la visita, los integrantes de Neos organizan una rifa interna para definir quién asume nuevamente la tarea de exponer las redes sociales del equipo. La dinámica se lleva a cabo entre todos los participantes presentes y el resultado favorece a Rata, quien queda encargado de esta responsabilidad.

Una vez definido el resultado, Rata explica el origen de su relación con la creación de contenido digital. Señala que comienzó a publicar en redes sociales con el objetivo visibilizarse una vez estuviese en el 'Desafío'.

Mira también: Valentina llora a escondidas en el baño del 'Desafío' por comentario hiriente de Leo





En medio del encuentro, se presenta un videomeme relacionado con un momento ocurrido anteriormente en la competencia. El material muestra el beso que Rata se da con Deisy, una situación que generó comentarios y reacciones dentro y fuera del programa debido a la forma en que ocurrió.

Publicidad

La reproducción del videomeme provoca risas entre los participantes, quienes reconocen la escena y recuerdan el momento en que se desarrolla. Mafe Aristizábal interactúa con los competidores y les propone recrear la escena mostrada en el video, como parte de la dinámica del encuentro.

Mira también: ¿Isa sale del 'Desafío 2025' por lesión o se queda? Andrea Serna da importante noticia

Publicidad

Los participantes aceptan la propuesta y se disponen a repetir la acción, demostrando el amor que han construido dentro de La Ciudad de las Cajas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.