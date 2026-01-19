Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Noticia sobre la lesión de Isa en el 'Desafío 2025': esto anuncia Andrea Serna - CaracolTV

Luego de que los integrantes de Gamma y Neos especularan sobre el estado de salud de Isa, quien temía una fractura de coxis, Andrea Serna se comunica con los Súper Humanos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

¿Isa sale del 'Desafío 2025' por lesión o se queda? Andrea Serna da importante noticia

Luego de que los integrantes de Gamma y Neos especularan sobre el estado de salud de Isa, quien temía una fractura de coxis, Andrea Serna se comunica con los Súper Humanos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
¿Isa sale del 'Desafío 2025' por lesión o se queda? Andrea Serna da importante noticia