La Reina del Flow
'La Reina del Flow 3'
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Desafío del Siglo capítulo completo hoy 19 de enero 2026

Dos parejas por equipo llegan al Box Azul para la primera prueba del ciclo. Antes del encuentro, Andrea Serna da a conocer cuál es el destino de Isa, quien acudió a revisión médica por una lesión.

1:06:39 min
Desafío Siglo XXI: jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo

Dos parejas por equipo llegan al Box Azul para la primera prueba del ciclo. Antes del encuentro, Andrea Serna da a conocer cuál es el destino de Isa, quien acudió a revisión médica por una lesión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Capítulo 113 Desafío del Siglo XXI
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:06:17
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo