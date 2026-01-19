Publicidad
La Reina del Flow
Desafío del Siglo capítulo completo hoy 19 de enero 2026
Dos parejas por equipo llegan al Box Azul para la primera prueba del ciclo. Antes del encuentro, Andrea Serna da a conocer cuál es el destino de Isa, quien acudió a revisión médica por una lesión.
Desafío Siglo XXI: jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo
1:06:39 min
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
1:06:39
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo
Desafío Siglo XXI: jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo
Dos parejas por equipo llegan al Box Azul para la primera prueba del ciclo. Antes del encuentro, Andrea Serna da a conocer cuál es el destino de Isa, quien acudió a revisión médica por una lesión.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
19 de Enero, 2026
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:06:17
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
1:06:39
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla| Capítulo
Desafío Siglo XXI
Capítulo 116 Desafío Siglo XXI: primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Desafío Siglo XXI
Capítulo 115 Desafío Siglo XXI: un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Desafío Siglo XXI
Capítulo 114 Desafío Siglo XXI: una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Desafío Siglo XXI
Capítulo 113 Desafío Siglo XXI: tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
Desafío Siglo XXI
Capítulo 112 Desafío Siglo XXI: fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
Desafío Siglo XXI
Capítulo 111 Desafío Siglo XXI: Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
